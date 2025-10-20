Invitación de AFAPDi ‘Desde el Corazón’: celebración de amistad, sueños y aprendizajes

- Advertisement -

La Asociación Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad (AFAPDi), comprometida con la inclusión, el acompañamiento y el desarrollo de las personas con discapacidad, abre las puertas a una celebración que refleja el esfuerzo colectivo de un año de trabajo, dedicación y creatividad compartida.

A lo largo de estos meses, los miembros de AFAPDi han trabajado incansablemente, no solo en la práctica artística, sino también en la construcción de una comunidad unida por valores de apoyo mutuo, respeto y amistad. Semanas de ensayos, aprendizajes y desafíos se han materializado en una muestra artística que pone de manifiesto lo mejor de cada uno de los participantes. Es por eso que este evento es mucho más que un simple espectáculo: es una prueba palpable de la superación personal y colectiva, de lo que somos capaces cuando nos unimos en torno a un mismo propósito.

El 23 de octubre, a las 19:30 hs, la Biblioteca José Ingenieros se transformará en un escenario lleno de emoción y color, donde se presentarán diversas disciplinas artísticas: teatro, danza, música y folklore. Cada pieza presentada es el resultado de meses de trabajo conjunto, en los que no solo se perfeccionaron técnicas, sino que se tejieron lazos de afecto, solidaridad y respeto.

Este evento no solo será una muestra de talento y esfuerzo, sino también un testimonio de la importancia de la inclusión en todos los ámbitos de la vida. A través de la música, el teatro y la danza, los integrantes de AFAPDi han logrado romper barreras y llevar un mensaje poderoso: cuando nos unimos, logramos lo inimaginable. Cada actuación está impregnada de historias personales de superación, de momentos compartidos, de risas y aprendizaje.

Un encuentro para Todos

La función está pensada para ser una experiencia accesible y significativa para toda la comunidad. AFAPDi extiende una cálida invitación a todos para que sean parte de este evento, donde cada gesto, cada paso y cada nota musical tienen un valor especial. Porque más allá de la puesta en escena, lo más importante es el mensaje de unidad y esperanza que cada uno de los participantes transmite a través de su arte.

Este es un llamado a quienes han sido parte de este camino, pero también a quienes aún no han tenido la oportunidad de conocer la labor y el impacto de AFAPDi en la comunidad. La presencia de cada uno será un broche de oro para esta celebración, donde se rendirá homenaje al esfuerzo y la alegría compartida a lo largo de todo un año de encuentros.