lunes, octubre 20, 2025
16.1 C
Nueve de Julio
lunes, octubre 20, 2025
16.1 C
Nueve de Julio
Efemérides

Día mundial del chef: Un reconocimiento a la creatividad y dedicación en la cocina

En reconocimiento a la creatividad, dedicación y pasión de estos artistas culinarios que nos brindan experiencias gastronómicas únicas.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Hoy, 20 de octubre, se celebra el día mundial del chef, una fecha para reconocer la labor y dedicación de los chefs en todo el mundo. Esta celebración fue instaurada en 2004 por la Asociación Mundial de Sociedades de Chefs (WACS) para rendir homenaje a estos profesionales que transforman la comida en arte y cultura. La WACS, que reúne a más de 100 asociaciones de chefs globales, busca promover la gastronomía y destacar el impacto social y cultural de los chefs. El Día Mundial del Chef es una oportunidad para reflexionar sobre la vocación, inspirarse en grandes chefs y descubrir cómo la cocina puede cambiar vidas y culturas.

Los chefs van más allá de la cocina tradicional, participando en proyectos de innovación alimentaria, dirección de restaurantes y creación de experiencias culinarias únicas. Su trabajo implica diseñar recetas, gestionar personal y mantenerse actualizado sobre tendencias culinarias.

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6015

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR