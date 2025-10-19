Varios van por los tres puntos para ubicarse en la punta

- Advertisement -

La tercera fecha del Torneo A de la Liga Nuevejuliense de Fútbol continúa este domingo 19 de octubre con una serie de partidos que definirán las posiciones de cara a la ontinuidad del ceertamen. El viernes a la noche, Once Tigres dio el puntapié inicial a esta fecha con una victoria 3-1 ante Atlético La Niña, un resultado que lo deja momentáneamente en la cima de la tabla, a la espera de lo que ocurra en los partidos de hoy.

Resumen del viernes:

El equipo auriazul logró imponerse con claridad gracias a los goles de Vladimir Ascani, Emmanuel Zamprogna y Martín Borda. Por su parte, Juan Ignacio Serra anotó el descuento para el conjunto de La Niña, que sigue buscando su primer triunfo en esta edición del Torneo A. Con esta victoria, Once Tigres alcanzó los 6 puntos, y sigue firme en la lucha por la punta.

Partidos programados para este domingo:

A partir de las 16:00 hs, los siguientes encuentros definirán el rumbo de la fecha:

El Fortín vs. San Martín – Árbitro: Walter Medrano

Atlético French vs. San Agustín – Árbitro: Martín Utello

Atlético 9 de Julio vs. Atlético Patricios – Árbitro: Enrique Márquez

Libertad vs. Agustín Álvarez – Árbitro: Guillermo Bonello

Atlético Quiroga vs. Atlético Naón – Árbitro: Julio Márquez

Además, resta disputar el partido pendiente de la primera fecha entre Atlético Quiroga y El Fortín.

Tabla de posiciones actualizada tras el primer partido de la fecha 3: