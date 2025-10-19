San Martín, Libertad, Atlético French y Atlético 9 de Julio sumaron victorias

- Advertisement -

Este domingo 19 de octubre se disputó la tercera fecha del Torneo “A” de la Liga Nuevejuliense de Fútbol (LNF), con resultados que sacuden la clasificación.

La competencia que comenzó el viernes con la victoria de Once Tigres sobre Atlético La Niña, continuó este domingo con varias victorias que dejaron a equipos con la moral alta y en la pelea por la punta.

San Martín fue uno de los grandes vencedores de la jornada al derrotar 2 a 1 a El Fortín. Jugaron en la sede de la Avda. Almirante Brown. Los goles de Matías Urquiza, quien se destacó con un doblete, fueron suficientes para que su equipo sumara tres puntos vitales. El gol de El Fortín fue obra de Matías Saravia, quien acortó distancias, pero no pudo evitar la derrota.

Por su parte, Libertad mostró su poder ofensivo y derrotó 3 a 1 a Agustín Álvarez. Los goles de Maximiliano Zalazar y Lucas Roggero sentenciaron el partido a favor de los ‘Laguneros. Genaro Castro fue el autor del descuento para Agustín Álvarez.

Atlético French también sumó una victoria importante al imponerse 2 a 0 a San Agustín. El goleador de la jornada fue Santiago Molina, quien anotó los dos goles del encuentro a los para asegurar el triunfo de su equipo.

En otro duelo cerrado, Atlético 9 de Julio logró su primer triunfo en el torneo al derrotar 1 a 0 a Atlético Patricios. Nicolás Maya fue el único anotador del partido, dándole a su equipo tres puntos que le permiten salir de los últimos puestos de la tabla. Antes de comenzar el encuentro se resaltó que Pablo Maccagnani, goleador del ‘Millonario’ cumplió 400 partidos con la ‘Albirroja’.

Finalmente, Atlético Quiroga y Atlético Naón empataron 2 a 2 en un encuentro muy parejo. Laureano Torraguitart y Hernán De Lasala anotaron para los locales, mientras que Gastón Ríos había puesto el empate pata sumar a un transitorio 2 a 1 Cristian Díaz marcaron para la visita.

Tabla de posiciones tras la jornada:

Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Pts 1 San Martín 3 2 1 0 4 2 +2 7 2 Libertad 3 2 1 0 6 2 +4 7 3 Once Tigres 3 2 0 1 4 2 +2 6 4 Atlético French 3 1 1 1 4 3 +1 4 5 Atlético Naón 3 1 1 1 5 4 +1 4 6 Atlético Patricios 3 1 1 1 3 4 -1 4 7 Atlético 9 de Julio 3 1 1 1 3 4 -1 4 8 Agustín Álvarez 3 1 0 2 3 5 -2 3 9 Atlético La Niña 3 1 0 2 3 5 -2 3 10 Atlético Quiroga 2 0 1 1 2 5 -3 1 11 San Agustín 3 0 1 2 2 5 -3 1 12 El Fortín 2 0 1 1 1 3 -2 1

Está pendiente el partido entre Atlético Quiroga y El Fortín de la primera fecha, suspendido por lluvia.