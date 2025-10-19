domingo, octubre 19, 2025
15.4 C
Nueve de Julio
domingo, octubre 19, 2025
15.4 C
Nueve de Julio
Torneo A

San Martín, Libertad, Atlético French y Atlético 9 de Julio sumaron victorias

Se completó la tercera fecha del Torneo "A" que comenzó el viernes y esta tarde empataron Quiroga y Naón

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Este domingo 19 de octubre se disputó la tercera fecha del Torneo “A” de la Liga Nuevejuliense de Fútbol (LNF), con resultados que sacuden la clasificación.

La competencia que comenzó el viernes con la victoria de Once Tigres sobre Atlético La Niña, continuó este domingo con varias victorias que dejaron a equipos con la moral alta y en la pelea por la punta.

San Martín fue uno de los grandes vencedores de la jornada al derrotar 2 a 1 a El Fortín. Jugaron en la sede de la Avda. Almirante Brown. Los goles de Matías Urquiza, quien se destacó con un doblete, fueron suficientes para que su equipo sumara tres puntos vitales. El gol de El Fortín fue obra de Matías Saravia, quien acortó distancias, pero no pudo evitar la derrota.

Por su parte, Libertad mostró su poder ofensivo y derrotó 3 a 1 a Agustín Álvarez. Los goles de Maximiliano Zalazar y Lucas Roggero sentenciaron el partido a favor de los ‘Laguneros. Genaro Castro fue el autor del descuento para Agustín Álvarez.

Atlético French también sumó una victoria importante al imponerse 2 a 0 a San Agustín. El goleador de la jornada fue Santiago Molina, quien anotó los dos goles del encuentro a los para asegurar el triunfo de su equipo.

En otro duelo cerrado, Atlético 9 de Julio logró su primer triunfo en el torneo al derrotar 1 a 0 a Atlético Patricios. Nicolás Maya fue el único anotador del partido, dándole a su equipo tres puntos que le permiten salir de los últimos puestos de la tabla. Antes de comenzar el encuentro se resaltó que Pablo Maccagnani, goleador del ‘Millonario’ cumplió 400 partidos con la ‘Albirroja’.

Finalmente, Atlético Quiroga y Atlético Naón empataron 2 a 2 en un encuentro muy parejo. Laureano Torraguitart y Hernán De Lasala anotaron para los locales, mientras que Gastón Ríos había puesto el empate pata sumar a un transitorio 2 a 1 Cristian Díaz marcaron para la visita.

Tabla de posiciones tras la jornada:

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDifPts
1San Martín321042+27
2Libertad321062+47
3Once Tigres320142+26
4Atlético French311143+14
5Atlético Naón311154+14
6Atlético Patricios311134-14
7Atlético 9 de Julio311134-14
8Agustín Álvarez310235-23
9Atlético La Niña310235-23
10Atlético Quiroga201125-31
11San Agustín301225-31
12El Fortín201113-21

Está pendiente el partido entre Atlético Quiroga y El Fortín de la primera fecha, suspendido por lluvia.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6015

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR