Danya Tavela visita Nueve de Julio en su campaña como candidata a Diputada Nacional por Provincias Unidas

La candidata a Diputada Nacional por el radicalismo, Danya Tavela, visitará nuestra ciudad el próximo lunes 20 de octubre, en el marco de su campaña por Provincias Unidas. Este espacio político, que promueve una visión federal del país, busca fortalecer el interior y apostar por un modelo de desarrollo productivo, equitativo y alejado de los extremos.

Tavela, Contadora Pública, especialista en finanzas y con una trayectoria como Vicerrectora de la UNNOBA y Diputada Nacional por la UCR, ha sido una firme defensora de la educación como motor de cambio. En su rol académico y como docente, ha señalado en reiteradas ocasiones que “el país tiene que decidir que la educación es el camino”.

Durante su visita, la candidata mantendrá encuentros con referentes locales, sectores productivos, profesionales y vecinos de la ciudad. Estos espacios de diálogo tienen como objetivo escuchar las inquietudes de la comunidad y presentar las propuestas legislativas del espacio Provincias Unidas, que busca construir una Argentina más inclusiva y justa para todas las provincias.

“Queremos construir un país donde cada provincia tenga las mismas oportunidades. La educación, la producción y el trabajo son las bases del desarrollo federal que proponemos”, expresó Tavela en declaraciones recientes.

La jornada culminará con una reunión abierta a la comunidad, donde la candidata presentará los principales ejes de su programa. Este encuentro se llevará a cabo en Cooper’s Café a las 19:00 horas, donde Tavela tendrá la oportunidad de interactuar directamente con los vecinos y escuchar sus preocupaciones.

El evento promete ser un momento clave para conocer más a fondo las propuestas de Tavela y el proyecto de Provincias Unidas, que sigue ganando terreno como una alternativa para aquellos que buscan una representación más genuina desde el interior del país.