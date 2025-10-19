Celebramos el amor que cada madre y familia dan en cada hogar

- Advertisement -

En este tiempo de celebración y reflexión, desde el Grupo de Comunicación Cadena Nueve queremos rendir un cálido y sentido homenaje a quienes ocupan un lugar insustituible en nuestras vidas: las madres y la familia.

El Día de la Madre es mucho más que una fecha en el calendario.

Es un reconocimiento profundo a ese amor incondicional que guía, protege y acompaña, muchas veces en silencio, pero siempre con firmeza.

Ser madre es un acto cotidiano de entrega, de coraje y de ternura. Es abrazar con el alma, sostener en la adversidad, enseñar con el ejemplo y celebrar cada logro ajeno como propio.

A su vez, el Día de la Familia nos convoca a pensar en ese primer espacio de pertenencia que marca nuestra historia personal.

La familia —en todas sus formas y realidades— es el primer refugio de afectos, valores y contención. Es en ella donde aprendemos lo esencial: amar, compartir, perdonar, escuchar y crecer.

Desde Cadena Nueve, como medio de comunicación que tiene el privilegio de entrar a los hogares todos los días, sentimos la responsabilidad y la alegría de ser parte de tantas historias familiares.

Conocemos de cerca la fuerza de las madres que luchan, que trabajan, que cuidan, que educan. Y también valoramos profundamente a las familias que, con esfuerzo y dedicación, construyen comunidad, solidaridad y esperanza.

Por eso hoy, más que nunca, queremos honrar y agradecer a cada madre y a cada familia que forma parte de esta gran trama humana que nos une.

Gracias por el amor que siembran, por la paciencia que ejercen y por la esperanza que sostienen.

¡Feliz Día de la Madre y de la Familia!

Que este domingo 19 sea una oportunidad para celebrar el amor que nos une, reconocer lo que nos hace fuertes y renovar el compromiso con los vínculos que dan sentido a nuestra existencia.

Con todo el respeto, la admiración y el cariño, a cada Madre y Familias,

Multimedios Cadena Nueve.

F – Fuerza

A – Apoyo

M – Memoria

I – Incondicional

L – Lealtad

I – Identidad

A – Amor

La familia es el lugar donde empieza la vida y el amor nunca termina.