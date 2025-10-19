Alerta por vientos fuertes durante el Día de la Madre: temperaturas en ascenso y cielo despejado

- Advertisement -

Este domingo 19 de octubre, las familias celebran el Día de la Madre con un clima marcado por vientos fuertes y temperaturas por encima de los valores normales para la época del año.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, gran parte del país se verá afectada por un alerta por vientos del norte que se desplazarán con ráfagas de hasta 75 km/h, especialmente en las zonas centrales y oeste del país.

Durante la jornada, las ráfagas estarán acompañadas de un significativo ascenso térmico, lo que hará que las temperaturas superen los 20° en muchas provincias. En la ciudad de Nueve de Julio, por ejemplo, se espera una mínima fue 7° y se aguarda una máxima de 23°.

Este fenómeno meteorológico, típico de esta época del año, se produce por la circulación de aire cálido y seco proveniente del norte, lo que traerá consigo cielos despejados y tiempo estable en casi todo el territorio. La región cuyana y el noroeste argentino serán las más afectadas por el calor, con máximas que podrían superar los 30°.

Condiciones para la semana

A lo largo de la semana, las condiciones se mantendrán mayormente estables, aunque a partir del martes se prevé la llegada de lluvias y algunas tormentas aisladas en varias provincias del oeste y centro del país. El miércoles y jueves, las precipitaciones podrían extenderse a otras zonas, con la posibilidad de tormentas aisladas. El viernes, el tiempo se presentará inestable, con lluvias y tormentas en la franja este.

Pronóstico extendido:

Lunes 20 de octubre: Mínima de 13°, máxima de 26°.

Martes 21 de octubre: Mínima de 15°, máxima de 28°.

Miércoles 22 de octubre: Mínima de 16°, máxima de 24°. Se esperan chaparrones y tormentas aisladas.

Jueves 23 de octubre: Mínima de 17°, máxima de 30°.

Viernes 24 de octubre: Mínima de 15°, máxima de 21°. Lluvias y tormentas en el este del país.

A pesar de las ráfagas intensas, el Día de la Madre promete ser una jornada de calor y sol, ideal para disfrutar con la familia, pero siempre con precaución por el viento fuerte que podría complicar las celebraciones al aire libre.