domingo, octubre 19, 2025
17.2 C
Nueve de Julio
domingo, octubre 19, 2025
17.2 C
Nueve de Julio
Clima

Alerta por vientos fuertes durante el Día de la Madre: temperaturas en ascenso y cielo despejado

:l pronositco adelante para Nueve de Julio chaparrones para el miercoles y doas soleados el resto de la semana

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Este domingo 19 de octubre, las familias celebran el Día de la Madre con un clima marcado por vientos fuertes y temperaturas por encima de los valores normales para la época del año.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, gran parte del país se verá afectada por un alerta por vientos del norte que se desplazarán con ráfagas de hasta 75 km/h, especialmente en las zonas centrales y oeste del país.

Durante la jornada, las ráfagas estarán acompañadas de un significativo ascenso térmico, lo que hará que las temperaturas superen los 20° en muchas provincias. En la ciudad de Nueve de Julio, por ejemplo, se espera una mínima fue 7° y se aguarda una máxima de 23°.

Este fenómeno meteorológico, típico de esta época del año, se produce por la circulación de aire cálido y seco proveniente del norte, lo que traerá consigo cielos despejados y tiempo estable en casi todo el territorio. La región cuyana y el noroeste argentino serán las más afectadas por el calor, con máximas que podrían superar los 30°.

Condiciones para la semana
A lo largo de la semana, las condiciones se mantendrán mayormente estables, aunque a partir del martes se prevé la llegada de lluvias y algunas tormentas aisladas en varias provincias del oeste y centro del país. El miércoles y jueves, las precipitaciones podrían extenderse a otras zonas, con la posibilidad de tormentas aisladas. El viernes, el tiempo se presentará inestable, con lluvias y tormentas en la franja este.

Pronóstico extendido:

  • Lunes 20 de octubre: Mínima de 13°, máxima de 26°.

  • Martes 21 de octubre: Mínima de 15°, máxima de 28°.

  • Miércoles 22 de octubre: Mínima de 16°, máxima de 24°. Se esperan chaparrones y tormentas aisladas.

  • Jueves 23 de octubre: Mínima de 17°, máxima de 30°.

  • Viernes 24 de octubre: Mínima de 15°, máxima de 21°. Lluvias y tormentas en el este del país.

A pesar de las ráfagas intensas, el Día de la Madre promete ser una jornada de calor y sol, ideal para disfrutar con la familia, pero siempre con precaución por el viento fuerte que podría complicar las celebraciones al aire libre.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6014

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR