Exitosa caminata en el Parque San Martín: Concientización sobre la Prevención del Cáncer de Mama

Este sábado 18 de octubre, de 15 a 17 horas, el Parque San Martín se llenó de color y energía con una jornada comunitaria destinada a concientizar sobre la prevención del cáncer de mama.

La actividad, organizada por la carrera de Enfermería, desde la docente Lidia Merlo y liderada por el Sindicato de Salud Pública la Salud, encabezado por Silvia Iraola, reunió a una gran cantidad de mujeres de distintas edades, muchas de ellas acompañadas de familiares y amigos, en un evento que combinó educación, recreación y concientización.

Bajo el lema “Prevenir es Vivir”, la jornada incluyó una caminata abierta a la comunidad, que recorrió los senderos del parque en un ambiente festivo y solidario. A lo largo del encuentro, se realizaron charlas educativas sobre la importancia de la prevención, talleres prácticos con modelos anatómicos para enseñar a realizar el autoexamen mamario y la distribución de folletos informativos sobre el cáncer de mama y su detección temprana.

La convocatoria fue amplia y la jornada estuvo destinada a toda la familia, con actividades pensadas para concientizar de manera inclusiva y amena.

Además de las charlas y talleres, la jornada contó con un variado programa que incluyó espectáculos artísticos, música en vivo, juegos y globos, creando un ambiente de alegría y solidaridad.

Una alumna de la carrera de enfermería que está aprendiendo danza árabe también estimulo a su baile, ofreciendo una performance que invitó a las voluntarias y asistentes a mover el cuerpo mientras aprendían sobre salud y prevención.

La actividad no solo buscó informar, sino también crear un espacio de unión y apoyo en torno a la salud integral de la mujer.

“Lo importante es acompañar y concientizar sobre la salud integral de la mujer, especialmente en la prevención del cáncer de mama”, destacaron en un mensaje importante Silva Iraeta, Lidia Merlo y una referente del Sindicato que llegó desde La Plata, Nélida Hidalgo, resaltando la importancia de crear conciencia en la comunidad para fomentar hábitos saludables y la realización de controles preventivos, altiempo que agradecio a Miguel Zubieta, Secretario Gral. por alentar este tipo de jornadas.

El evento también contó con la colaboración del Hospital Julio de Vedia, que abrió sus puertas para facilitar turnos de control y estudios gratuitos a todas las asistentes. De esta manera, la caminata no solo se transformó en una manifestación de apoyo y solidaridad, sino también en una oportunidad para acceder a cuidados médicos preventivos.

La jornada culminó con un sentido mensaje de esperanza y la promesa de continuar promoviendo la concientización sobre la salud femenina a través de actividades que involucren a toda la comunidad.