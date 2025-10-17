viernes, octubre 17, 2025
17.8 C
Nueve de Julio
viernes, octubre 17, 2025
17.8 C
Nueve de Julio
Sociedad

Segunda fecha de Octubre Coral

La cita tendrá lugar en el Salón Blanco Municipal, mañana sábado 18 a las 21 hs, con entrada libre y gratuita

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Mañana, sábado 18 de octubre, a las 21 hs., la dirección General de Cultura y el Coro Polifónico 9 de Julio, invitan a la segunda fecha del ciclo Octubre Coral.

Octubre Coral es un tradicional ciclo de conciertos que se realiza ininterrumpidamente desde el año 1982, recibiendo agrupaciones musicales de todo el país con gran diversidad musical.

Se contará con la presencia del Coro Polifónico Ciudad de Nueve de Julio, dirigido por Pablo Giangrante; el Coro Municipal Infanto Juvenil Santa Cecilia, dirigido por David Macagnani; y el Coral del Sur, dirigido por Silvia Blanco.

La dirección de Cultura agradece el compromiso y trabajo del Coro Polifónico por generar y brindar a la ciudad esta oportunidad, que sin dudas se convertirá una noche bellísima.

La cita tendrá lugar en el Salón Blanco Municipal, con entrada libre y gratuita, y el ingreso a la sala será media hora antes del horario de comienzo, hasta completar la capacidad de la misma.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6013

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR