Segunda fecha de Octubre Coral

Mañana, sábado 18 de octubre, a las 21 hs., la dirección General de Cultura y el Coro Polifónico 9 de Julio, invitan a la segunda fecha del ciclo Octubre Coral.

Octubre Coral es un tradicional ciclo de conciertos que se realiza ininterrumpidamente desde el año 1982, recibiendo agrupaciones musicales de todo el país con gran diversidad musical.

Se contará con la presencia del Coro Polifónico Ciudad de Nueve de Julio, dirigido por Pablo Giangrante; el Coro Municipal Infanto Juvenil Santa Cecilia, dirigido por David Macagnani; y el Coral del Sur, dirigido por Silvia Blanco.

La dirección de Cultura agradece el compromiso y trabajo del Coro Polifónico por generar y brindar a la ciudad esta oportunidad, que sin dudas se convertirá una noche bellísima.

La cita tendrá lugar en el Salón Blanco Municipal, con entrada libre y gratuita, y el ingreso a la sala será media hora antes del horario de comienzo, hasta completar la capacidad de la misma.