Once Tigres rugió primero en la tercera fecha del Campeonato 2025/2026

La tercera fecha del Torneo A de la Liga Nuevejuliense de Fútbol arrancó este viernes 17 de octubre a las 20 hs con un encuentro muy esperado entre Once Tigres y Atlético La Niña, disputado bajo el arbitraje de Ricardo Tripulillo.

El equipo auriazul se impuso con claridad por 3 a 1, gracias a los goles de Vladimir Ascani, Emmanuel Zamprogna y Martín Borda, mientras que el descuento para La Niña lo anotó Juan Ignacio Serra.

Con esta victoria, Once Tigres suma tres puntos clave que lo colocan momentáneamente en la cima de la tabla, a la espera de lo que ocurra el domingo, cuando se complete la fecha con los siguientes cruces:

El Fortín vs. San Martín – Árbitro: Walter Medrano

Atlético French vs. San Agustín – Árbitro: Martín Utello

Atlético 9 de Julio vs. Atlético Patricios – Árbitro: Enrique Márquez

Libertad vs. Agustín Álvarez – Árbitro: Guillermo Bonello

Atlético Quiroga vs. Atlético Naón – Árbitro: Julio Márquez

Además, resta disputar el partido pendiente de la primera fecha entre Atlético Quiroga y El Fortín.

Tabla de posiciones actualizada – Torneo A (tras el primer partido de la fecha 3)