sábado, octubre 18, 2025
11.7 C
Nueve de Julio
Torneo A

Once Tigres rugió primero en la tercera fecha del Campeonato 2025/2026

Con un triunfo sólido por 3 a 1 ante Atlético La Niña, se prende en la pelea por la punta del campeonato en el inicio de una jornada que continuará este domingo 19 con el resto de los partidos

La tercera fecha del Torneo A de la Liga Nuevejuliense de Fútbol arrancó este viernes 17 de octubre a las 20 hs con un encuentro muy esperado entre Once Tigres y Atlético La Niña, disputado bajo el arbitraje de Ricardo Tripulillo.

El equipo auriazul se impuso con claridad por 3 a 1, gracias a los goles de Vladimir Ascani, Emmanuel Zamprogna y Martín Borda, mientras que el descuento para La Niña lo anotó Juan Ignacio Serra.

Con esta victoria, Once Tigres suma tres puntos clave que lo colocan momentáneamente en la cima de la tabla, a la espera de lo que ocurra el domingo, cuando se complete la fecha con los siguientes cruces:

  • El Fortín vs. San Martín – Árbitro: Walter Medrano

  • Atlético French vs. San Agustín – Árbitro: Martín Utello

  • Atlético 9 de Julio vs. Atlético Patricios – Árbitro: Enrique Márquez

  • Libertad vs. Agustín Álvarez – Árbitro: Guillermo Bonello

  • Atlético Quiroga vs. Atlético Naón – Árbitro: Julio Márquez

Además, resta disputar el partido pendiente de la primera fecha entre Atlético Quiroga y El Fortín.

Tabla de posiciones actualizada – Torneo A (tras el primer partido de la fecha 3)

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDifPts
1Once Tigres320142+26
2San Martín211021+14
2Atlético Patricios211021+14
2Libertad211031+24
5Agustín Álvarez210132+13
6Atlético Naón211021+13
7Atlético La Niña310235-23
8San Agustín201123-11
9Atlético 9 de Julio201123-11
10Atlético French201123-11
11Atlético Quiroga100103-30
12El Fortín10100000

