Nueve de Julio conmemora su 162° aniversario con un gran evento

La Municipalidad de Nueve de Julio invita a toda la comunidad a participar de un gran evento en conmemoración del 162° aniversario de la fundación de la ciudad, que se desarrollarán el domingo 2 de noviembre, de 12 a 21 hs, en el Parque General San Martín.

Será una jornada abierta, gratuita y pensada para disfrutar en familia, con múltiples propuestas recreativas, culturales y gastronómicas.

ACTIVIDADES PARA TODA LA FAMILIA

Durante todo el día, se podrá recorrer un paseo de compras con la participación de emprendedores, artesanos, elaboradores locales e instituciones educativas.

También habrá actividades culturales, espectáculos artísticos, food trucks y una kermés con juegos tradicionales.

La celebración busca poner en valor la historia y la identidad nuevejuliense, al tiempo que promueve la participación de los distintos sectores de la comunidad.

CONVOCATORIA A EMPRENDEDORES E INSTITUCIONES

Desde la oficina de Empleo municipal se invita a emprendedores, artesanos, comercios, instituciones educativas, ONG y elaboradores artesanales a sumarse al evento.

Los interesados pueden inscribirse o realizar consultas comunicándose al 610083/84 e inscribirse en el link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMS_zy9UIfhfH5sbdimU_m5_oQ-bTFDzH4ovAfr0IoSQaP2A/viewform?usp=header

UNA CELEBRACIÓN CON HISTORIA

El aniversario de Nueve de Julio representa un encuentro especial para conmemorar el camino recorrido como comunidad, compartir logros y proyectar juntos el futuro de la ciudad.

“Te esperamos para celebrar nuestra historia”, es el mensaje con el que el municipio convoca a participar de esta gran fiesta local.