La Liga Nuevejuliense entra en calor: arranca la tercera fecha del Torneo A

Con la expectativa en alza y un torneo que ya muestra mucha paridad, este viernes 17 de octubre a las 20 hs se pone en marcha la tercera fecha del Torneo A de la Liga Nuevejuliense de Fútbol. El primer partido será entre Once Tigres y Atlético La Niña, con Ricardo Tripulillo como árbitro.
La jornada continuará el domingo 19, en coincidencia con el Día de la Madre y la Familia, con el resto de los encuentros:
El Fortín vs. San Martín, con arbitraje de Walter Medrano
Atlético French vs. San Agustín, arbitra Martín Utello
Atlético 9 de Julio vs. Atlético Patricios, dirige Enrique Márquez
Libertad vs. Agustín Álvarez, con Guillermo Bonello como juez
Atlético Quiroga vs. Atlético Naón, será arbitrado por Julio Márquez
Tabla de posiciones tras la fecha 2
La segunda fecha concluyó con el empate entre Atlético Naón y El Fortín, lo que dejó una tabla apretada en la cima, con tres equipos compartiendo el liderazgo y varios aún con chances de prenderse:
|Pos
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|Dif
|Pts
|1
|San Martín
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|1
|Atlético Patricios
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|1
|Libertad
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|4
|Agustín Álvarez
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|+1
|3
|5
|Once Tigres
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|6
|Atlético La Niña
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|7
|Atlético Naón
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|3
|8
|San Agustín
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|9
|Atlético 9 de Julio
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|10
|Atlético French
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|11
|Atlético Quiroga
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|12
|El Fortín
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
Queda pendiente el partido de la primera fecha entre Atlético Quiroga y El Fortín.