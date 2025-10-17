La Liga Nuevejuliense entra en calor: arranca la tercera fecha del Torneo A

- Advertisement -

Con la expectativa en alza y un torneo que ya muestra mucha paridad, este viernes 17 de octubre a las 20 hs se pone en marcha la tercera fecha del Torneo A de la Liga Nuevejuliense de Fútbol. El primer partido será entre Once Tigres y Atlético La Niña, con Ricardo Tripulillo como árbitro.

La jornada continuará el domingo 19, en coincidencia con el Día de la Madre y la Familia, con el resto de los encuentros:

El Fortín vs. San Martín , con arbitraje de Walter Medrano

Atlético French vs. San Agustín , arbitra Martín Utello

Atlético 9 de Julio vs. Atlético Patricios , dirige Enrique Márquez

Libertad vs. Agustín Álvarez , con Guillermo Bonello como juez

Atlético Quiroga vs. Atlético Naón, será arbitrado por Julio Márquez

Tabla de posiciones tras la fecha 2

La segunda fecha concluyó con el empate entre Atlético Naón y El Fortín, lo que dejó una tabla apretada en la cima, con tres equipos compartiendo el liderazgo y varios aún con chances de prenderse:

Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Pts 1 San Martín 2 1 1 0 2 1 +1 4 1 Atlético Patricios 2 1 1 0 2 1 +1 4 1 Libertad 2 1 1 0 3 1 +2 4 4 Agustín Álvarez 2 1 0 1 3 2 +1 3 5 Once Tigres 2 1 0 1 1 1 0 3 6 Atlético La Niña 2 1 0 1 2 2 0 3 7 Atlético Naón 2 1 1 0 2 1 +1 3 8 San Agustín 2 0 1 1 2 3 -1 1 9 Atlético 9 de Julio 2 0 1 1 2 3 -1 1 10 Atlético French 2 0 1 1 2 3 -1 1 11 Atlético Quiroga 1 0 0 1 0 3 -3 0 12 El Fortín 1 0 1 0 0 0 0 0

Queda pendiente el partido de la primera fecha entre Atlético Quiroga y El Fortín.