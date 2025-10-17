viernes, octubre 17, 2025
La Liga Nuevejuliense entra en calor: arranca la tercera fecha del Torneo A

Este viernes comienza una nueva jornada del fútbol local con Once Tigres vs. La Niña. El domingo, Día de la Madre, se completa la fecha con partidos clave y un triple empate en la cima de la tabla

Con la expectativa en alza y un torneo que ya muestra mucha paridad, este viernes 17 de octubre a las 20 hs se pone en marcha la tercera fecha del Torneo A de la Liga Nuevejuliense de Fútbol. El primer partido será entre Once Tigres y Atlético La Niña, con Ricardo Tripulillo como árbitro.

La jornada continuará el domingo 19, en coincidencia con el Día de la Madre y la Familia, con el resto de los encuentros:

  • El Fortín vs. San Martín, con arbitraje de Walter Medrano

  • Atlético French vs. San Agustín, arbitra Martín Utello

  • Atlético 9 de Julio vs. Atlético Patricios, dirige Enrique Márquez

  • Libertad vs. Agustín Álvarez, con Guillermo Bonello como juez

  • Atlético Quiroga vs. Atlético Naón, será arbitrado por Julio Márquez

Tabla de posiciones tras la fecha 2

La segunda fecha concluyó con el empate entre Atlético Naón y El Fortín, lo que dejó una tabla apretada en la cima, con tres equipos compartiendo el liderazgo y varios aún con chances de prenderse:

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDifPts
1San Martín211021+14
1Atlético Patricios211021+14
1Libertad211031+24
4Agustín Álvarez210132+13
5Once Tigres21011103
6Atlético La Niña21012203
7Atlético Naón211021+13
8San Agustín201123-11
9Atlético 9 de Julio201123-11
10Atlético French201123-11
11Atlético Quiroga100103-30
12El Fortín10100000

Queda pendiente el partido de la primera fecha entre Atlético Quiroga y El Fortín.

