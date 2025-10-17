“El Quijote” abrió sus puertas en pleno centro de Nueve de Julio

- Advertisement -

En la tarde del viernes 17 de octubre, abrió oficialmente “El Quijote”, un nuevo espacio gastronómico ubicado en Hipólito Yrigoyen 987, frente a la tradicional Plaza Belgrano, en el corazón de Nueve de Julio. El emprendimiento está liderado por Marcela Lambán, quien ya cuenta con una larga trayectoria en el rubro alimenticio, incluyendo una fábricas de pastas y empanadas en La Plata.

La inauguración contó con una cálida recepción y una degustación de empanadas artesanales, fiambres y preparaciones caseras como lengua a la vinagreta, berenjenas en conserva, matambre y frutos secos energizantes como pistachos, almendras y nueces. El evento reunió a amigas, amigos, familiares y vecinos, en un ambiente distendido y festivo.

“Esto nació con el aporte de muchas personas queridas que nos dieron ideas y fuerza para concretarlo”, expresó emocionada Lambán, quien destacó la calidad de los productos y el cariño puesto en cada detalle del local.

“El Quijote” se suma a la oferta gastronómica del centro de la ciudad con una propuesta que combina tradición, sabor y calidez. El local ya se encuentra abierto al público y espera convertirse en un nuevo punto de encuentro para los amantes de la buena comida.

Las empanadas están hechas con mucho amor, además de buen gusto.