viernes, octubre 17, 2025
19.4 C
Nueve de Julio
Efemérides

Día mundial contra el dolor: Un llamado a la acción para mejorar la calidad de vida

Algunas estrategias para manejar el dolor incluyen practicar técnicas de relajación y reducción del estrés, realizar ejercicio físico de forma progresiva y adaptada a las necesidades individuales, enfocar la atención en actividades placenteras y significativas, y buscar apoyo emocional y profesional.

El día mundial contra el dolor se celebra cada 17 de octubre. Esta fecha fue establecida en 2004 por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP), la Federación Europea del Dolor (EFIC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el objetivo de concienciar sobre la importancia de comprender y abordar el dolor en todas sus formas. El dolor es una experiencia universal que afecta a millones de personas en todo el mundo. Según la OMS, el 50% de las personas que acuden a recibir atención primaria es debido a algún dolor. Además, una de cada cinco personas sufre de dolor crónico, y una de cada tres tiene dolencias tan graves que no pueden lograr tener una vida normal.

El objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las personas que padecen dolor, promover el acceso a tratamientos adecuados y humanizados, y concienciar sobre la importancia de abordar el dolor de manera integral y multidisciplinaria. El dolor no solo causa sufrimiento individual, sino que también ejerce una presión sustancial sobre los sistemas de atención médica y la economía en general. Es fundamental informarse y concienciar sobre el dolor y su impacto, apoyar a quienes padecen dolor crónico, promover el acceso a tratamientos adecuados y humanizados, y fomentar la investigación y la educación sobre el dolor y su manejo.

 

