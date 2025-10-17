viernes, octubre 17, 2025
Nueve de Julio
Efemérides

Día internacional para la erradicación de la pobreza: Un llamado a la acción global

La pobreza es una violación de los derechos humanos y una fuente de sufrimiento y desigualdad. El cambio climático y los conflictos agravan la pobreza y hacen más difícil su erradicación.

El día internacional para la erradicación de la pobreza se celebra cada 17 de octubre. Esta fecha busca generar conciencia sobre la situación de las personas que viven en pobreza extrema y promover acciones globales para su erradicación. La conmemoración de este día tiene su origen en una manifestación que tuvo lugar en París el 17 de octubre de 1987, cuando más de 100,000 personas se reunieron en la Plaza del Trocadero para rendir homenaje a las víctimas de la pobreza extrema, la violencia y el hambre.

El objetivo principal es erradicar la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo, promover la dignidad y el respeto a los derechos humanos de las personas que viven en pobreza, y fomentar la acción colectiva de gobiernos, organizaciones y ciudadanos para combatir la pobreza. Es fundamental informarse y concienciar sobre la pobreza y su impacto, apoyar a organizaciones que trabajen por la erradicación de la pobreza, participar en voluntariados y actividades comunitarias que apoyen a las personas en situación de pobreza, y promover la educación y la capacitación en comunidades desfavorecidas.

 

