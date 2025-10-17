viernes, octubre 17, 2025
17.8 C
Nueve de Julio
viernes, octubre 17, 2025
17.8 C
Nueve de Julio
Sociedad

Continúa el ciclo “Ensayos Abiertos” en la Escuela N°8

El lunes 20 de octubre a las 19:00 horas

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la dirección de Cultura, invita a la comunidad a sumarse a una propuesta especial del ciclo “Ensayos Abiertos”, junto a Cristian Luzza y Cristian Medina, quienes realizarán un ensayo general en la Escuela Nº 8, el lunes 20 de octubre a las 19:00 horas, en colaboración con el área de Educación; instancia que será la previa del encuentro en el que más de 50 voces locales se unirán para acompañar a la orquesta en su concierto de cierre del año en la Iglesia Catedral Catedral, sobre el cierre del presente año.

Este encuentro forma parte de una propuesta que busca acercar la música a distintos espacios de la ciudad desde un enfoque más cercano y descontracturado.

La iniciativa tiene como objetivo visibilizar los espacios de formación musical, difundir las actividades del año y compartir con la comunidad el cronograma de presentaciones y conciertos.

Para más información y detalles sobre próximas actividades, se puede consultar la cuenta de Cultura en redes: @cultura_9dejulio

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6013

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR