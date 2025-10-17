Continúa el ciclo “Ensayos Abiertos” en la Escuela N°8

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la dirección de Cultura, invita a la comunidad a sumarse a una propuesta especial del ciclo “Ensayos Abiertos”, junto a Cristian Luzza y Cristian Medina, quienes realizarán un ensayo general en la Escuela Nº 8, el lunes 20 de octubre a las 19:00 horas, en colaboración con el área de Educación; instancia que será la previa del encuentro en el que más de 50 voces locales se unirán para acompañar a la orquesta en su concierto de cierre del año en la Iglesia Catedral Catedral, sobre el cierre del presente año.

Este encuentro forma parte de una propuesta que busca acercar la música a distintos espacios de la ciudad desde un enfoque más cercano y descontracturado.

La iniciativa tiene como objetivo visibilizar los espacios de formación musical, difundir las actividades del año y compartir con la comunidad el cronograma de presentaciones y conciertos.

Para más información y detalles sobre próximas actividades, se puede consultar la cuenta de Cultura en redes: @cultura_9dejulio