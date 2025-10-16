jueves, octubre 16, 2025
18.3 C
Nueve de Julio
Elecciones 2025

La Cámara Electoral autorizó a la reimpresión de afiches con la Imagen de Santilli para las elecciones del 26 de Octubre

La medida busca garantizar que los votantes reciban información precisa y actualizada en las próximas elecciones

La Cámara Nacional Electoral aceptó este jueves el pedido de La Libertad Avanza (LLA) para que se reimpriman los afiches que se exhibirán en los establecimientos de votación el próximo 26 de octubre. La reimpresión tiene como objetivo corregir los carteles que originalmente mostraban la imagen de José Luis Espert, quien renunció a su postulación, y en su lugar colocar la de Diego Santilli como primer candidato a diputado.

La decisión revoca una resolución anterior de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, que había rechazado la solicitud del Gobierno nacional. Según el tribunal, los afiches son considerados elementos informativos genéricos para todo el distrito, y su distribución no interfiere con el material electoral esencial, como las urnas y las boletas.

La Cámara subrayó que, de acuerdo con lo informado por el Correo Oficial, es viable realizar la reimpresión sin poner en riesgo la entrega del resto del material necesario para el desarrollo de los comicios. “Las reglas electorales deben enfocarse en garantizar a la ciudadanía el ejercicio de una voluntad clara y sin confusiones, por lo que es esencial que la información sea precisa y entendible”, justificó el tribunal en su resolución.

Por último, la Cámara recordó que la autoridad electoral tiene la responsabilidad de reflejar la oferta electoral vigente al momento de las elecciones, asegurando que los votantes cuenten con la información más actualizada posible.

