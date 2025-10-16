Karen Reichardt dijo que el electorado opositor “tiene una enfermedad mental”

- Advertisement -

La segunda candidata a diputada de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, Karen Reichardt, cuyo nombre verdadero es Karina Celia Vazquez, afirmó este jueves que el sector del electorado que no vote por su partido “tiene una enfermedad mental”. La postulante ya había quedado envuelta en una controversia días atrás por la aparición de viejos mensajes discriminatorios.

En el marco de una entrevista, la candidata aseguró que la Libertad Avanza tiene que ir a buscar al “electorado del Pro” y a aquellos no fueron a votar en las últimas elecciones provinciales. “Porque el otro, de verdad, es una enfermedad mental”, señaló.

Ante la sorpresa de los periodistas, la dirigente ratificó su mirada y negó que se trate de “personas que piensen distinto” y recalcó que se trata de un “tema cultural. Son personas que no tienen la capacidad de ver otra mirada. No es que piensan distinto. Es un tema cultural que lo tienen adentro, expresó en declaraciones a un medio radial.

La ahora candidata de LLA había quedado envuelta en una polémica luego que salieran a la luz opiniones en las redes sociales, con mensajes discriminatorios en los que habla de “negros”, “villeros” y “planeros”.