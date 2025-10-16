Jornada de Donación de Sangre en la Escuela Secundaria José Manuel Estrada de Naón

- Advertisement -

El próximo miércoles 22 de octubre, la Escuela Secundaria José Manuel Estrada de Carlos María Naón será escenario de una importante jornada de donación de sangre. La actividad, organizada en conjunto con el Servicio de Hemoterapia del Hospital Nueve de Julio, tiene como objetivo fomentar la solidaridad y ayudar a quienes más lo necesitan, ya que la donación de sangre es un acto fundamental para salvar vidas.

El evento está dirigido a toda la comunidad educativa, incluyendo estudiantes, docentes, padres y vecinos de la localidad. Los interesados en participar podrán registrarse de manera previa a través del WhatsApp de Verónica Verzero, al número 2317 582939. Esto permitirá una mejor organización y cumplimiento de las medidas de seguridad y protocolo establecidos.

La donación de sangre es un gesto que puede marcar la diferencia en la vida de muchos pacientes, especialmente aquellos que requieren tratamientos médicos urgentes, cirugías o tratamientos oncológicos. Cada donante puede salvar hasta tres vidas, lo que hace de esta campaña una oportunidad para generar un gran impacto en la salud de la comunidad.

Desde la organización destacan la importancia de que todos los participantes se informen previamente sobre los requisitos para donar sangre, tales como tener entre 18 y 65 años, gozar de buen estado de salud y no haber donado sangre en los últimos dos meses.