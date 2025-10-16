viernes, octubre 17, 2025
Automovilismo

Comienza el Campeonato de Picadas en el Autódromo ‘Yoyo’ Maldonado

El Drag Racing 2025 arranca con todo: motos y autos de alta aceleración se enfrentarán este sabado desde las 13

El Autódromo de Nueve de Julio será el epicentro de la adrenalina este sábado 18 de octubre, cuando arranque oficialmente el campeonato de picadas en 201 metros. Desde las 13 horas, los fanáticos del Drag Racing podrán disfrutar de una jornada cargada de velocidad, potencia y emociones fuertes, con las motos y los autos de alta aceleración como protagonistas.

Categorías en competencia

  • Motos: Categorías 1 a 8, además de Libre y Libre 2V.

  • Autos: Categorías 1 a 8.

Con una gran cantidad de participantes preinscriptos en ambas disciplinas, la expectativa es altísima, y se anticipa un show lleno de acción desde la primera largada.

Servicios y beneficios para el público

  • Entrada general: $10.000

  • Menores de 12 años: Gratis

  • Cantina: A cargo del Automoto Club Nuevejuliense.

  • Sorteos y premios: Habrá sorteos con premios para los asistentes.

Con el rugir de los motores como fondo, 9 de Julio se prepara para vivir una jornada única que promete ser inolvidable para toda la familia. ¡No te lo podés perder!

