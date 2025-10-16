Comienza el Campeonato de Picadas en el Autódromo ‘Yoyo’ Maldonado

- Advertisement -

El Autódromo de Nueve de Julio será el epicentro de la adrenalina este sábado 18 de octubre, cuando arranque oficialmente el campeonato de picadas en 201 metros. Desde las 13 horas, los fanáticos del Drag Racing podrán disfrutar de una jornada cargada de velocidad, potencia y emociones fuertes, con las motos y los autos de alta aceleración como protagonistas.

Categorías en competencia

Motos : Categorías 1 a 8, además de Libre y Libre 2V.

Autos: Categorías 1 a 8.

Con una gran cantidad de participantes preinscriptos en ambas disciplinas, la expectativa es altísima, y se anticipa un show lleno de acción desde la primera largada.

Servicios y beneficios para el público

Entrada general : $10.000

Menores de 12 años : Gratis

Cantina : A cargo del Automoto Club Nuevejuliense.

Sorteos y premios: Habrá sorteos con premios para los asistentes.

Con el rugir de los motores como fondo, 9 de Julio se prepara para vivir una jornada única que promete ser inolvidable para toda la familia. ¡No te lo podés perder!