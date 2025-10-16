Chaparrones y lluvias aisladas afectan el norte bonaerense

- Advertisement -

Durante la mañana de este jueves se están registrando chaparrones y lluvias aisladas de débil intensidad en el extremo norte de la provincia de Buenos Aires. Según los reportes meteorológicos, las condiciones responden al desplazamiento de un frente estacionario que mantiene inestabilidad en la zona.

A lo largo del día de hoy y hasta la tarde del viernes podrían continuar produciéndose chaparrones y tormentas aisladas, especialmente sobre la franja norte bonaerense. No obstante, los especialistas señalan que no se esperan acumulados significativos en general, y que, en caso de presentarse alguna tormenta más intensa, será de manera puntual y localizada.

Para el fin de semana, el pronóstico indica un mejoramiento de las condiciones meteorológicas, sin fenómenos relevantes previstos. Solo se anticipa un domingo con vientos moderados a intensos del norte, particularmente en la franja oeste de la provincia.

De esta manera, tras el pasaje del frente estacionario, el tiempo tenderá a estabilizarse, con temperaturas en ascenso y buenas condiciones para las actividades al aire libre.