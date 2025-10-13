lunes, octubre 13, 2025
lunes, octubre 13, 2025
Proponen declarar el 25 de mayo como el “Día del Boxeador Nuevejuliense”

El Bloque de concejalas de Unión por la Patria presentó un proyecto de ordenanza impulsado por el equipo Clan Ferrario, en homenaje a Franco "Panterita" Rodríguez, primer campeón argentino profesional surgido de Nueve de Julio

El Bloque de Concejales de Unión por la Patria elevó al Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que propone declarar el 25 de mayo de cada año como el “Día del Boxeador Nuevejuliense”. La iniciativa surge a partir de una propuesta del reconocido equipo de boxeo local Clan Ferrario, ampliamente valorado por su trabajo con jóvenes deportistas.

La elección de la fecha no es casual: el 25 de mayo de 2024, el boxeador local Franco “Panterita” Rodríguez hizo historia al consagrarse campeón argentino profesional en la categoría Súper Ligero, siendo el primer púgil nacido en 9 de Julio en alcanzar tal logro.

El proyecto destaca los méritos deportivos y humanos de Rodríguez y su equipo de trabajo, compuesto por Néstor Ferrario, Jorge Arocas y Elías Pino, quienes —según señala el texto— “son un ejemplo para la sociedad por su perseverancia, disciplina y esfuerzo”.

Desde el bloque proponente subrayaron la importancia de visibilizar y revalorizar el esfuerzo de los deportistas locales, y manifestaron su compromiso con promover iniciativas que fortalezcan el sentido de pertenencia y orgullo por los logros de la comunidad.

