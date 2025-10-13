Ecos del Paseo de Compras: más de 100 comercios y 10 mil visitantes

- Advertisement -

El pasado viernes 10, el centro de Nueve de Julio fue el escenario de una nueva edición del Paseo de Compras, una propuesta impulsada de manera conjunta por la Municipalidad y la Cámara de Comercio e Industria, con el objetivo de promover el consumo local y fortalecer el comercio minorista del distrito.

Más de 100 comercios participaron activamente del Paseo, no solo los ubicados dentro del radio céntrico, sino también aquellos que se sumaron especialmente para ser parte de la iniciativa. Durante toda la jornada, el área se transformó en un punto de encuentro para vecinos y visitantes, combinando ofertas comerciales, propuestas culturales y espacios recreativos.

El Paseo de Compras atrajo a más de 10.000 personas, consolidándose como una de las actividades más convocantes del año. Entre los atractivos, se destacaron los juegos para chicos, espectáculos de circo y actividades pensadas para toda la familia, lo que le dio al evento un perfil integral, más allá de lo comercial.

Desde la organización celebraron el alto nivel de participación tanto del público como de los comerciantes, y destacaron que este tipo de acciones logran un doble impacto positivo: por un lado, dinamizan la economía local; por otro, ofrecen alternativas de entretenimiento y disfrute en el espacio público.

Ante los resultados obtenidos, ya se analiza la posibilidad de replicar el Paseo de Compras en otros puntos de la ciudad, aprovechando plazas, zonas comerciales barriales y otros espacios estratégicos. La intención es continuar fortaleciendo el comercio de cercanía y generar instancias de encuentro comunitario en diferentes sectores del partido.