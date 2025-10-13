lunes, octubre 13, 2025
Música

“Diálogos de Amistad”: tango, folklore y poesía en una noche imperdible en La Biblio

La Biblioteca Popular José Ingenieros presenta este sábado 18 de octubre a las 21 h, una propuesta escénica que entrelaza música, con humor, historia y emoción

0
Este sábado, el escenario de la Biblioteca Popular José Ingenieros se vestirá de emociones y raíces culturales con “Diálogos de Amistad”, un espectáculo único creado por Pablo Pérez Quevedo (voz) y Gustavo Hernández (piano, composición, arreglos y dirección musical). La función comenzará a las 21 horas y promete un viaje íntimo y reflexivo a través de dos géneros emblemáticos de nuestra identidad: el tango y el folklore.

La propuesta nació del reencuentro de estos dos músicos que se conocieron hace más de una década en la ciudad de Pehuajó. Pablo, oriundo de Capital Federal y hoy radicado en 9 de Julio, vivió un tiempo en Pehuajó, donde el ámbito musical los unió con Gustavo, dando inicio a una amistad que creció al ritmo de acordes, letras e historias compartidas.

Desde su formación y experiencia en sus respectivos géneros —Pablo en el tango y Gustavo en el folklore— surgió la idea de crear un espectáculo donde ambas expresiones dialoguen no solo desde lo musical, sino también desde sus letras, sus compositores, sus contextos históricos y sociales. Así nació “Diálogos de Amistad”, un encuentro donde las canciones cuentan historias, los géneros se cruzan, se escuchan y se responden.

Pero no se trata solo de música. El show también incluye humor, ironía y complicidad, como en toda conversación entre amigos. A veces, en escena, es el tango quien le habla al folklore y viceversa; otras veces, son los músicos los que conversan como colegas, como intérpretes o como viejos amigos. Esta dinámica convierte al espectáculo en una experiencia interactiva y profundamente humana.

La presentación en La Biblio será la primera vez que “Diálogos de Amistad” llega a la ciudad, y las entradas ya se encuentran disponibles a través de Alternativa Teatral y en las redes sociales de la Biblioteca: @biblio_jose_ingenieros.

📅 Sábado 18 de octubre – 21 h
📍 La Biblioteca Popular José Ingenieros
🎟️ Entradas online por Alternativa Teatral o en redes sociales

Una invitación a revivir nuestras raíces culturales, reír, emocionarse y, sobre todo, compartir el arte que nace de la amistad.

