Día internacional para la reducción del riesgo de desastres: Un llamado a la acción

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Día internacional para la reducción del riesgo de desastres, una fecha destinada a concienciar sobre la importancia de reducir los riesgos derivados de los desastres naturales y generar una cultura mundial sobre prevención y preparación ante fenómenos naturales. La reducción del riesgo de desastres es fundamental para proteger la vida y la propiedad de las personas, así como para promover el desarrollo sostenible. El objetivo es reducir la mortalidad mundial, el número de personas afectadas, las pérdidas económicas y los daños en infraestructuras vitales e interrupción de los servicios básicos.

La educación es fundamental para generar una cultura de prevención ante fenómenos naturales. La UNESCO destaca la importancia de la cooperación internacional para ayudar a los países a fortalecer sus capacidades en materia de gestión de riesgos climáticos y de desastres.