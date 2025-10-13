lunes, octubre 13, 2025
13.3 C
Nueve de Julio
lunes, octubre 13, 2025
13.3 C
Nueve de Julio
Efemérides

Día internacional para la reducción del riesgo de desastres: Un llamado a la acción

El tema para 2025 es "Financiar la resiliencia, no los desastres", con el objetivo de aumentar la financiación para la reducción del riesgo de desastres en los presupuestos públicos y la ayuda internacional.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Día internacional para la reducción del riesgo de desastres, una fecha destinada a concienciar sobre la importancia de reducir los riesgos derivados de los desastres naturales y generar una cultura mundial sobre prevención y preparación ante fenómenos naturales. La reducción del riesgo de desastres es fundamental para proteger la vida y la propiedad de las personas, así como para promover el desarrollo sostenible. El objetivo es reducir la mortalidad mundial, el número de personas afectadas, las pérdidas económicas y los daños en infraestructuras vitales e interrupción de los servicios básicos.

La educación es fundamental para generar una cultura de prevención ante fenómenos naturales. La UNESCO destaca la importancia de la cooperación internacional para ayudar a los países a fortalecer sus capacidades en materia de gestión de riesgos climáticos y de desastres.

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6008

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR