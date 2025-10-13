Día del psicólogo: Reconociendo la importancia de la salud mental

- Advertisement -

Hoy, 13 de octubre, se celebra el día del psicólogo, una fecha que conmemora el Primer Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología realizado en Córdoba entre el 11 y el 13 de octubre de 1974. Este evento fue organizado por la Confederación de Psicólogos de la República Argentina (COPRA), que luego se convirtió en la Federación de Psicólogos de la República Argentina (FEPRA) en 1977. La fecha busca reconocer la importancia de los profesionales de la salud mental en la sociedad y promover la reflexión sobre sus derechos y comportamientos. Argentina es uno de los países con mayor cantidad de psicólogos por habitante, con alrededor de 128.000 licenciados en psicología y una proporción de 322,46 profesionales por cada 100.000 habitantes.

La psicología es fundamental para entender el pensamiento y comportamiento humano. Los psicólogos desempeñan un papel crucial en la atención primaria de salud, educación y otros ámbitos. La Argentina cuenta con una gran cantidad de profesionales dedicados a la salud mental. La terapia psicológica puede ser beneficiosa para manejar el estrés y la ansiedad, desarrollar habilidades para mejorar las relaciones interpersonales y superar traumas y problemas emocionales.