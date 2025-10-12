Mal tiempo para este domingo en Nueve de Julio: lluvias y viento fuerte

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El clima en Nueve de Julio vivirá un domingo marcado por chaparrones y viento fuerte, lo que generará un día de inestabilidad en la región. Según el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mínima será de 14° y la máxima alcanzará los 18°. Las lluvias comenzarán en la madrugada y se extenderán hasta las primeras horas del lunes, donde se espera una mejora hacia la mañana, con cielo parcialmente soleado.

El viento del oeste soplará con ráfagas que podrían llegar a los 60 km/h, lo que podría generar condiciones de riesgo, especialmente en zonas rurales y áreas abiertas. El SMN alertó sobre la posibilidad de tormentas intensas con la formación de ráfagas y caída de granizo en algunas localidades, por lo que se recomienda tomar precauciones durante las horas más críticas del día.

Pronóstico para la semana:

Lunes 13 de octubre: A pesar de las lluvias que persistirán durante la madrugada, la jornada se presentará más tranquila con cielos parcialmente nublados. Las temperaturas oscilarán entre los 13° de mínima y los 24° de máxima. El viento seguirá presente, aunque con menor intensidad, rondando los 50 km/h.

Martes 14 de octubre: Con una mínima de 14° y máxima de 23°, el día se espera mayormente soleado. Los vientos moderados del oeste continuarán, pero sin el riesgo de ráfagas fuertes.

Miércoles 15 de octubre: El termómetro marcará una mínima de 18° y una máxima de 25°. El clima será ideal para actividades al aire libre, con cielo despejado y vientos leves.

Jueves 16 de octubre: La mínima será de 17°, con una máxima de 23°. El día seguirá soleado y fresco, con vientos suaves del oeste.

Viernes 17 de octubre: Se espera que el viernes sea un día estable, con una mínima de 17° y una máxima de 23°. No se prevén lluvias y el sol predominará durante todo el día.

Fin de semana (sábado 18 y domingo 19 de octubre): Se anticipan días soleados y agradables, con temperaturas que oscilarán entre los 16° de mínima y 22° de máxima, lo que hará del fin de semana una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre.

Rige desde la actualizacion a las 6.18 un alerta amarilla para gran parte de la provincia de Buenos Aires, incluida la zona de Nueve de Julio, debido a la presencia de tormentas fuertes, lluvias intensas y ráfagas de viento. La alerta amarilla implica que los fenómenos pueden ser peligrosos para algunas personas, especialmente en áreas vulnerables.

Se recomienda a la población que evite actividades al aire libre durante las horas más críticas, preste atención a los informes del SMN y siga las recomendaciones de seguridad en caso de tormentas.