lunes, octubre 13, 2025
12.9 C
Nueve de Julio
Automovilismo

El Automoto Club Nuevejuliense despidió un fin de semana a pura emoción y consagró nuevos campeones

A pesar del viento y la llovizna, el Turismo Promocional convocó a una multitud en el autódromo de Nueve de Julio. Con doble jornada correspondiente a las fechas 7 y 8 del calendario, se vivieron competencias vibrantes, definiciones al límite y la consagración de Tomás Di Nucci como campeón de la Clase 1.

Ni el fuerte viento ni las persistentes lloviznas pudieron frenar la pasión. Este domingo, el Autódromo de 9 de Julio volvió a vibrar con una doble jornada inolvidable del Turismo Promocional, que disputó las Finales correspondientes a la séptima y octava fecha del campeonato.

A pesar de las inclemencias del tiempo, una gran cantidad de público se acercó al circuito para alentar a sus pilotos favoritos y disfrutar de un espectáculo que no defraudó, organizado por el Automoto Club Nuevejuliense, que una vez más demostró su capacidad para ofrecer competencias de alto nivel y un excelente marco deportivo.

Fecha 7: Intensidad de principio a fin

En Clase 1, Damián Morresi fue implacable y se quedó con la victoria, escoltado por Tomás Di Nucci y Marcelo Vezzosi, quienes protagonizaron un duelo cerrado hasta el final. La categoría volvió a dejar en claro que es una de las más parejas del parque zonal, con llegadas apretadas y maniobras al límite.

La Clase 2 tuvo nuevamente como protagonista excluyente a Franco Legnoverde, que se alzó con el triunfo sobre Matías Bonfiglio y Gastón Perkins, consolidándose como uno de los grandes animadores del campeonato.

En tanto, la Clase 3 entregó un mano a mano atrapante entre Germán Rinaldi y Franco González, quedando la victoria en manos de Rinaldi por escasos metros, con González como escolta y Marcelo Alonso completando el podio.

Fecha 8: Nuevos nombres, misma emoción y un nuevo campeón

La octava final mantuvo el mismo nivel de intensidad, pero con nuevos protagonistas. En Clase 1, Tomás Di Nucci logró revancha tras el segundo puesto anterior y, con una actuación sólida, se consagró campeón del Turismo Promocional Clase 1 2025. Lo siguieron Damián Morresi y Pablo Tardieu, en otra competencia repleta de alternativas.

En Clase 2, Franco Legnoverde volvió a dominar con autoridad y se llevó un valioso doblete en el fin de semana. El podio lo completaron Gaspar Patti y Matías Bonfiglio, manteniendo viva la lucha por el campeonato.

Por su parte, en la Clase 3, Germán Rinaldi repitió victoria, imponiéndose nuevamente sobre Franco González en un duelo que se ha convertido en un clásico dentro de la divisional.

El automovilismo zonal vivió así una doble fecha apasionante, donde la adrenalina, el esfuerzo de los pilotos y el acompañamiento del público ratificaron el gran momento del Turismo Promocional y del Automoto Club Nuevejuliense, que ya se prepara para los próximos desafíos del calendario.

