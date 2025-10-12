domingo, octubre 12, 2025
11.4 C
Nueve de Julio
domingo, octubre 12, 2025
11.4 C
Nueve de Julio
Efemérides

Día del respeto a la diversidad cultural: Un llamado a la reflexión y el diálogo

El 12 de octubre se recuerda la llegada, en 1492, de la expedición del genovés Cristóbal Colón a las costas de la isla americana Guanahaní. Desde ese entonces, se da inicio al contacto entre Europa y América, hecho que marcó para siempre a ambos continentes.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Hoy, 12 de octubre, el día del respeto a la diversidad cultural, una fecha destinada a promover la reflexión histórica, el diálogo intercultural y el reconocimiento y respeto por los pueblos originarios. Esta celebración tiene sus raíces en la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, pero en 2010, el gobierno argentino cambió su denominación de “Día de la Raza” a “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” para dar un nuevo significado que destaque la identidad y diversidad cultural de la nación. La diversidad cultural se refiere a la variedad de culturas que coexisten en un mismo territorio, y en Argentina, esta diversidad se manifiesta en la rica mezcla de tradiciones y costumbres de los pueblos originarios y afrodescendientes. El objetivo de esta fecha es fomentar la reflexión sobre la historia y valorar la diversidad étnica y cultural de la nación.

La diversidad cultural amplía las alternativas y alimenta diversas capacidades, valores humanos y cosmovisiones. Permite que la sabiduría del pasado nos prepare para el futuro y promueve el desarrollo sostenible de los individuos, comunidades y países. La UNESCO declara que la diversidad cultural es un patrimonio de la humanidad fundamental. Es importante destacar que, aunque el gobierno argentino ha reconocido la importancia de esta fecha, en 2024 y nuevamente en 2025, el gobierno de Javier Milei se refirió a esta fecha como “Día de la Raza”, generando controversia y debate sobre la denominación adecuada para esta celebración.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6007

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR