Atlético Naón empató con El Fortín y se completó la fecha 2 de la fase I

Con el empate 2 a 2 entre Atlético Naón y El Fortín, se completó finalmente la segunda fecha del Torneo de Primera A de la Liga Nuevejuliense. El partido, disputado este domingo en el campo de juego del CAN, dejó como goleadores a Marcelino Prol y Francisco Mazzola para el local, mientras que Martín Saravia y Franco Iraola marcaron para El Fortín.

La jornada, que había sido interrumpida por las lluvias del 5 de octubre, dejó un saldo importante: Atlético Patricios, San Martín y Libertad quedaron en lo más alto de la tabla, con 4 unidades, tras haber disputado sus respectivos encuentros reprogramados.

Atlético Patricios comenzó la jornada con una victoria por la mínima (1-0) ante Once Tigres, gracias a un gol de Marcelo Locastro. Mientras tanto, Libertad cerró la fecha con un sólido 2 a 0 frente a Atlético La Niña, con goles de Gonzalo Pérez y Gianlucas Fernández.

El debut de Agustín Álvarez

Otro de los grandes protagonistas fue Agustín Álvarez, que debutó con una impresionante goleada 3 a 0 sobre Atlético Quiroga. Ignacio Bossio, con dos goles (uno de penal), y Maximiliano Acosta, también de penal, sellaron el triunfo. A pesar de que el conjunto auriazul dispuso de un tercer penal, el arquero Unanua logró evitar la anotación.

Resultados previos

Cabe recordar que ya se habían jugado dos partidos adelantados el fin de semana anterior. En estos encuentros, San Agustín y Atlético 9 de Julio empataron 2 a 2, mientras que San Martín y French también igualaron 1 a 1.

Tabla de posiciones actualizada

La tabla de posiciones quedó de la siguiente manera, con un triple empate en la cima, y aún restando varios encuentros:

Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Pts 1 San Martín 2 1 1 0 2 1 +1 4 1 Atlético Patricios 2 1 1 0 2 1 +1 4 1 Libertad 2 1 1 0 3 1 +2 4 4 Agustín Álvarez 2 1 0 1 3 2 +1 3 5 Once Tigres 2 1 0 1 1 1 0 3 6 Atlético La Niña 2 1 0 1 2 2 0 3 7 Atlético Naón 2 1 1 0 2 1 +1 3 8 San Agustín 2 0 1 1 2 3 -1 1 9 Atlético 9 de Julio 2 0 1 1 2 3 -1 1 10 Atlético French 2 0 1 1 2 3 -1 1 11 Atlético Quiroga 1 0 0 1 0 3 -3 0 12 El Fortín 1 0 0 0 0 0 0 0

Este empate de Atlético Naón con El Fortín cerró la fecha 2, dejando la tabla completamente definida, al menos por el momento, y con la expectativa de lo que será el resto del torneo.