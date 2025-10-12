domingo, octubre 12, 2025
Torneo A

Atlético Naón empató con El Fortín y se completó la fecha 2 de la fase I

Fue tras la reprogramación de partidos por las lluvias, la fecha dejó a tres equipos al frente de la tabla con 4 puntos, generando un interesante panorama para lo que sigue en la Liga Nuevejuliense

0
Con el empate 2 a 2 entre Atlético Naón y El Fortín, se completó finalmente la segunda fecha del Torneo de Primera A de la Liga Nuevejuliense. El partido, disputado este domingo en el campo de juego del CAN, dejó como goleadores a Marcelino Prol y Francisco Mazzola para el local, mientras que Martín Saravia y Franco Iraola marcaron para El Fortín.

La jornada, que había sido interrumpida por las lluvias del 5 de octubre, dejó un saldo importante: Atlético Patricios, San Martín y Libertad quedaron en lo más alto de la tabla, con 4 unidades, tras haber disputado sus respectivos encuentros reprogramados.

Atlético Patricios comenzó la jornada con una victoria por la mínima (1-0) ante Once Tigres, gracias a un gol de Marcelo Locastro. Mientras tanto, Libertad cerró la fecha con un sólido 2 a 0 frente a Atlético La Niña, con goles de Gonzalo Pérez y Gianlucas Fernández.

El debut de Agustín Álvarez
Otro de los grandes protagonistas fue Agustín Álvarez, que debutó con una impresionante goleada 3 a 0 sobre Atlético Quiroga. Ignacio Bossio, con dos goles (uno de penal), y Maximiliano Acosta, también de penal, sellaron el triunfo. A pesar de que el conjunto auriazul dispuso de un tercer penal, el arquero Unanua logró evitar la anotación.

Resultados previos
Cabe recordar que ya se habían jugado dos partidos adelantados el fin de semana anterior. En estos encuentros, San Agustín y Atlético 9 de Julio empataron 2 a 2, mientras que San Martín y French también igualaron 1 a 1.

Tabla de posiciones actualizada
La tabla de posiciones quedó de la siguiente manera, con un triple empate en la cima, y aún restando varios encuentros:

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDifPts
1San Martín211021+14
1Atlético Patricios211021+14
1Libertad211031+24
4Agustín Álvarez210132+13
5Once Tigres21011103
6Atlético La Niña21012203
7Atlético Naón211021+13
8San Agustín201123-11
9Atlético 9 de Julio201123-11
10Atlético French201123-11
11Atlético Quiroga100103-30
12El Fortín10000000

Este empate de Atlético Naón con El Fortín cerró la fecha 2, dejando la tabla completamente definida, al menos por el momento, y con la expectativa de lo que será el resto del torneo.

