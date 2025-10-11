sábado, octubre 11, 2025
23.3 C
Nueve de Julio
sábado, octubre 11, 2025
23.3 C
Nueve de Julio
Clima

Seguimiento Meteorológico: Lluvias y Tormentas Aisladas en la Provincia de Buenos Aires

Se registran precipitaciones y lluvias generalizadas en gran parte del oeste de la provincia, con tormentas aisladas y actividad eléctrica débil

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

En las últimas horas, se ha registrado un aumento en la actividad meteorológica en la provincia de Buenos Aires, especialmente en su región oeste, donde se han producido lluvias y lloviznas generalizadas. Aunque las precipitaciones son de carácter mayormente débil, se observan tormentas aisladas y ocasional actividad eléctrica. Hasta el momento, no se han reportado ráfagas fuertes.

Los acumulados de agua varían entre 10 y 25 milímetros en las áreas con mayores precipitaciones, lo que podría generar cierta acumulación de agua en calles y caminos, aunque las condiciones siguen siendo moderadas.

Según el pronóstico, estas condiciones climáticas podrían mantenerse al menos por las próximas dos horas, con lluvias persistentes y actividad eléctrica aislada. Se recomienda a los habitantes de la zona estar atentos a posibles cambios en las condiciones y tomar precauciones ante las tormentas y la baja visibilidad en algunas rutas.

Este fenómeno meteorológico se encuentra bajo seguimiento de Defensa Civil Nueve de Julio, quien espera que la situación evolucione a medida que avance la tarde, al tiempo que pide a la población tomar recaudos.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6006

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR