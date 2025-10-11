Seguimiento Meteorológico: Lluvias y Tormentas Aisladas en la Provincia de Buenos Aires

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En las últimas horas, se ha registrado un aumento en la actividad meteorológica en la provincia de Buenos Aires, especialmente en su región oeste, donde se han producido lluvias y lloviznas generalizadas. Aunque las precipitaciones son de carácter mayormente débil, se observan tormentas aisladas y ocasional actividad eléctrica. Hasta el momento, no se han reportado ráfagas fuertes.

Los acumulados de agua varían entre 10 y 25 milímetros en las áreas con mayores precipitaciones, lo que podría generar cierta acumulación de agua en calles y caminos, aunque las condiciones siguen siendo moderadas.

Según el pronóstico, estas condiciones climáticas podrían mantenerse al menos por las próximas dos horas, con lluvias persistentes y actividad eléctrica aislada. Se recomienda a los habitantes de la zona estar atentos a posibles cambios en las condiciones y tomar precauciones ante las tormentas y la baja visibilidad en algunas rutas.

Este fenómeno meteorológico se encuentra bajo seguimiento de Defensa Civil Nueve de Julio, quien espera que la situación evolucione a medida que avance la tarde, al tiempo que pide a la población tomar recaudos.