Lluvia alcanza los 4.2 mm hasta las 21 horas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este sábado se registraron 4.2 mm de lluvia en la ciudad de Nueve de Julio, hasta las 21 horas. Las precipitaciones fueron moderadas, pero el clima sigue inestable en la región.

A pesar de la mejora temporal en las condiciones, el SMN mantiene una alerta amarilla por vientos fuertes en un amplio sector de la provincia de Buenos Aires, que abarca varias localidades, incluidas zonas cercanas a Nueve de Julio. Los vientos podrían alcanzar ráfagas de hasta 50 km/h, lo que representa un riesgo para la seguridad en áreas de mayor exposición.

Además, las lluvias podrían continuar de manera aislada hasta mañana por la tarde, por lo que las autoridades recomiendan precaución a la población. Se espera que las condiciones meteorológicas mejoren paulatinamente en las próximas horas, pero la inestabilidad persistirá en algunas regiones de la provincia.

El SMN continuará monitoreando la situación y actualizando los pronósticos según evolucione el clima. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse informados sobre posibles alertas y seguir las recomendaciones de seguridad en caso de intensificación de los fenómenos meteorológicos.