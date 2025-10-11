La actividad del Automoto Club Nuevejuliense se vio interrumpida por un fuerte temporal

- Advertisement -

La jornada de entrenamientos del Turismo Promocional y TCR en el Autódromo de 9 de Julio tuvo un inicio prometedor, con más de un centenar de pilotos participando en las distintas categorías. La actividad se desarrolló con gran competitividad y un nivel de rendimiento impresionante en pista, pero la tarde fue interrumpida por un fuerte temporal que obligó a suspender el cuarto ensayo programado para todas las divisionales.

Las intensas ráfagas de viento y tormentas que azotaron la ciudad causaron daños en varias carpas del sector de boxes y asistencia, complicando tanto a los equipos como al público presente. Afortunadamente, no se registraron heridos, y la organización trabaja para restablecer el parque automotor de cara a la actividad del domingo.

Resultados Destacados del Entrenamiento 3:

TCR GTA

Juan Bigliani marcó la referencia con un tiempo de 1:45.912, seguido por Waldemar Cabrera y Tobías Sacks, quienes completaron un podio muy parejo.

TCR GTB

Alejandro Di Maio fue el más rápido con un tiempo de 1:51.532, superando a Diego Bustamante y Sebastián Filardo.

Clase 3

Franco González dominó con claridad, registrando un tiempo de 1:29.652, seguido por Germán Rinaldi y Marcelo Alonso.

Clase 2

Matías Bonfiglio se destacó con un tiempo de 1:37.926, con Pablo Lascano en el segundo puesto.

Clase 1

Damián Morresi se quedó con el mejor tiempo de la jornada, 1:27.145, con Santiago García y Sebastián García completando el podio.

Expectativas para este Domingo

Tras el inconveniente climático, los equipos ya están trabajando para reacomodarse, y la organización confirmó que las finales se disputarán con normalidad, siguiendo el cronograma previsto. Se espera una gran asistencia para la jornada del domingo, que promete ser un espectáculo explosivo en pista, con pilotos que ya demostraron su alto nivel durante los entrenamientos del viernes.

La entrada general tiene un costo de $10.000, y habrá un servicio completo de cantina disponible para el público, que se espera sea numeroso, con muchas expectativas por la acción que traerá el cierre de la competencia.

El automovilismo sigue demostrando ser una de las pasiones más vividas por los fanáticos de Nueve de Julio y la región, y este evento promete dejar un gran sabor a adrenalina y emoción en todos los presentes.