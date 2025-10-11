Fin de semana inestable con lluvias, tormentas y fuertes ráfagas de viento

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Este sábado, un sistema de baja presión está provocando lluvias y tormentas sobre gran parte de la provincia de Buenos Aires. Desde la madrugada, las precipitaciones comenzaron a ingresar por el sudoeste, afectando principalmente a zonas como Bahía Blanca y Villarino. Por el momento, los fenómenos registrados son de intensidad débil y no presentan características severas.

Durante el transcurso de la mañana, el sistema continuará su desplazamiento hacia el este y noreste de la provincia, por lo que se espera que las precipitaciones se extiendan a otras regiones. Para el domingo, el pronóstico indica que las lluvias persistirán, aunque con menor intensidad, especialmente sobre la franja este del territorio bonaerense.

Además, la situación estará acompañada por una rotación del viento al sector oeste y sudoeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 70 km/h. El lunes podrían registrarse chaparrones aislados en sectores costeros, aunque sin acumulados significativos. Luego, se espera una mejora general en las condiciones meteorológicas, sin fenómenos relevantes a corto plazo.