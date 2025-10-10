viernes, octubre 10, 2025
Efemérides

Día nacional de la danza un tributo a la expresión cultural

El 10 de octubre de 1971 un avión, que se dirigía de Buenos Aires a Chubut, sufrió un accidente en el que perdieron la vida nueve bailarines del Ballet Estable del Teatro Colón.

Hoy, 10 de octubre, se celebra en nuestro país el día nacional de la danza en conmemoración al trágico accidente aéreo del 10 de octubre de 1971, donde nueve bailarines del Ballet Estable del Teatro Colón perdieron la vida. Los bailarines, que incluían figuras destacadas como Norma Fontenla y José Neglia, se dirigían a Trelew, Chubut, para presentarse en el Teatro Español en una función benéfica. El accidente ocurrió poco después de despegar de Aeroparque, cuando el piloto intentó regresar al aeropuerto debido a fallas en uno de los motores, lo que provocó que el avión se estrellara en el Río de la Plata. La pérdida de estos talentosos bailarines conmocionó al ambiente artístico y llevó a la creación de este día para homenajear la danza como medio de expresión cultural.

 

