jueves, octubre 9, 2025
16.8 C
Nueve de Julio
jueves, octubre 9, 2025
16.8 C
Nueve de Julio
Automovilismo

Guillermo ‘Yoyo’ Maldonado se pone al ‘rugir de motores’

El 11 y 12 de octubre, el circuito nuevejuliense será el epicentro del automovilismo con las fechas 7 y 8 del Turismo Promocional Centro Oeste Bonaerense y el TCR (GTA y GTB)

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Todo está listo para vivir una gran fiesta del automovilismo en el Autódromo Ciudad de 9 de Julio – Guillermo “Yoyo” Maldonado, este 11 y 12 de octubre. El rugir de motores contará con las fechas 7 y 8 del Turismo Promocional Centro Oeste Bonaerense y el espectáculo del TCR, con sus categorías GTA y GTB, que prometen una doble jornada cargada de adrenalina y emoción.

Más de 100 pilotos confirmados pondrán a prueba sus habilidades en el trazado, que se prepara para recibir a miles de fanáticos del deporte motor. El fin de semana se presenta como una de las citas más convocantes de la temporada, con un cronograma apretado que asegurará acción en pista durante todo el evento.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD

VIERNES 11 DE OCTUBRE

  • 17:00 hs – Apertura del predio

SÁBADO 12 DE OCTUBRE

  • 09:00 hs – Apertura de inscripción

  • 10:00 hs – Sorteo de cubiertas Turismo Promocional

  • 10:30 hs – Inicio de pruebas libres (no obligatorias)
    Durante toda la jornada, los diferentes grupos del TCR (GTA/GTB) y las Clases 1, 2 y 3 del Turismo Promocional saldrán a pista para ultimar detalles de puesta a punto.

  • 17:30 hs – Finalización de pruebas libres

DOMINGO 13 DE OCTUBRE

  • 07:00 hs – Inscripción y entrega de sensores

  • 07:30 hs – Verificación técnica

  • 08:30 hs – Clasificaciones (Fechas 7 y 8)

  • 11:20 hs – Reunión obligatoria de pilotos

  • 12:00 hs – Series TCR GTA y GTB

  • 13:30 hs – Finales Fecha 7 Turismo Promocional

  • 14:45 hs – Finales TCR GTA y GTB

  • 15:45 hs – Finales Fecha 8 Turismo Promocional

INFORMACIÓN AL PÚBLICO

  • Entrada general: $10.000

  • Servicio de cantina: A cargo del Automoto Club Nuevejuliense, que garantizará atención durante toda la jornada.

EXPECTATIVA Y PASIÓN

El campeonato del Turismo Promocional entra en su recta final y los pilotos llegarán con las pulsaciones al máximo, buscando esos puntos clave que definirán sus aspiraciones. En paralelo, el TCR (GTA y GTB) promete un complemento ideal, con autos de gran potencia y espectáculo asegurado.

Será, sin lugar a dudas, un fin de semana imperdible para los amantes del automovilismo, en un trazado emblemático y con una organización que asegura un evento de primer nivel. ¡No te lo podés perder!

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6005

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR