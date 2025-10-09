Guillermo ‘Yoyo’ Maldonado se pone al ‘rugir de motores’

Todo está listo para vivir una gran fiesta del automovilismo en el Autódromo Ciudad de 9 de Julio – Guillermo “Yoyo” Maldonado, este 11 y 12 de octubre. El rugir de motores contará con las fechas 7 y 8 del Turismo Promocional Centro Oeste Bonaerense y el espectáculo del TCR, con sus categorías GTA y GTB, que prometen una doble jornada cargada de adrenalina y emoción.
Más de 100 pilotos confirmados pondrán a prueba sus habilidades en el trazado, que se prepara para recibir a miles de fanáticos del deporte motor. El fin de semana se presenta como una de las citas más convocantes de la temporada, con un cronograma apretado que asegurará acción en pista durante todo el evento.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD
VIERNES 11 DE OCTUBRE
17:00 hs – Apertura del predio
SÁBADO 12 DE OCTUBRE
09:00 hs – Apertura de inscripción
10:00 hs – Sorteo de cubiertas Turismo Promocional
10:30 hs – Inicio de pruebas libres (no obligatorias)
Durante toda la jornada, los diferentes grupos del TCR (GTA/GTB) y las Clases 1, 2 y 3 del Turismo Promocional saldrán a pista para ultimar detalles de puesta a punto.
17:30 hs – Finalización de pruebas libres
DOMINGO 13 DE OCTUBRE
07:00 hs – Inscripción y entrega de sensores
07:30 hs – Verificación técnica
08:30 hs – Clasificaciones (Fechas 7 y 8)
11:20 hs – Reunión obligatoria de pilotos
12:00 hs – Series TCR GTA y GTB
13:30 hs – Finales Fecha 7 Turismo Promocional
14:45 hs – Finales TCR GTA y GTB
15:45 hs – Finales Fecha 8 Turismo Promocional
️INFORMACIÓN AL PÚBLICO
Entrada general: $10.000
Servicio de cantina: A cargo del Automoto Club Nuevejuliense, que garantizará atención durante toda la jornada.
EXPECTATIVA Y PASIÓN
El campeonato del Turismo Promocional entra en su recta final y los pilotos llegarán con las pulsaciones al máximo, buscando esos puntos clave que definirán sus aspiraciones. En paralelo, el TCR (GTA y GTB) promete un complemento ideal, con autos de gran potencia y espectáculo asegurado.
Será, sin lugar a dudas, un fin de semana imperdible para los amantes del automovilismo, en un trazado emblemático y con una organización que asegura un evento de primer nivel. ¡No te lo podés perder!