Guillermo ‘Yoyo’ Maldonado se pone al ‘rugir de motores’

Todo está listo para vivir una gran fiesta del automovilismo en el Autódromo Ciudad de 9 de Julio – Guillermo “Yoyo” Maldonado, este 11 y 12 de octubre. El rugir de motores contará con las fechas 7 y 8 del Turismo Promocional Centro Oeste Bonaerense y el espectáculo del TCR, con sus categorías GTA y GTB, que prometen una doble jornada cargada de adrenalina y emoción.

Más de 100 pilotos confirmados pondrán a prueba sus habilidades en el trazado, que se prepara para recibir a miles de fanáticos del deporte motor. El fin de semana se presenta como una de las citas más convocantes de la temporada, con un cronograma apretado que asegurará acción en pista durante todo el evento.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD

VIERNES 11 DE OCTUBRE

17:00 hs – Apertura del predio

SÁBADO 12 DE OCTUBRE

09:00 hs – Apertura de inscripción

10:00 hs – Sorteo de cubiertas Turismo Promocional

10:30 hs – Inicio de pruebas libres (no obligatorias)

Durante toda la jornada, los diferentes grupos del TCR (GTA/GTB) y las Clases 1, 2 y 3 del Turismo Promocional saldrán a pista para ultimar detalles de puesta a punto.

17:30 hs – Finalización de pruebas libres

DOMINGO 13 DE OCTUBRE

07:00 hs – Inscripción y entrega de sensores

07:30 hs – Verificación técnica

08:30 hs – Clasificaciones (Fechas 7 y 8)

11:20 hs – Reunión obligatoria de pilotos

12:00 hs – Series TCR GTA y GTB

13:30 hs – Finales Fecha 7 Turismo Promocional

14:45 hs – Finales TCR GTA y GTB

15:45 hs – Finales Fecha 8 Turismo Promocional

️INFORMACIÓN AL PÚBLICO

Entrada general: $10.000

Servicio de cantina: A cargo del Automoto Club Nuevejuliense, que garantizará atención durante toda la jornada.

EXPECTATIVA Y PASIÓN

El campeonato del Turismo Promocional entra en su recta final y los pilotos llegarán con las pulsaciones al máximo, buscando esos puntos clave que definirán sus aspiraciones. En paralelo, el TCR (GTA y GTB) promete un complemento ideal, con autos de gran potencia y espectáculo asegurado.

Será, sin lugar a dudas, un fin de semana imperdible para los amantes del automovilismo, en un trazado emblemático y con una organización que asegura un evento de primer nivel. ¡No te lo podés perder!