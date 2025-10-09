jueves, octubre 9, 2025
11.4 C
Nueve de Julio
Efemérides

Día mundial del correo: Conectando a las personas y fomentando el desarrollo

El correo permite a las personas comunicarse con amigos y familiares que viven lejos, facilita el comercio y contribuye al desarrollo económico y social de los países al proporcionar acceso a servicios financieros y de comunicación.

Hoy, 9 de octubre, se celebra el día mundial del correo, una fecha destinada a concienciar sobre la importancia del sector postal en la vida cotidiana y su contribución al desarrollo social y económico de los países. La Unión Postal Universal (UPU) proclamó este día en 1969, durante un congreso celebrado en Tokio, Japón, para conmemorar su fundación en 1874. La UPU se creó para regularizar y mejorar las comunicaciones postales internacionales. Hoy en día, está integrada por 191 países miembros y trabaja para mejorar los servicios postales, ofrecer asistencia técnica y promover la colaboración entre países. Con más de 663 mil oficinas de correos en todo el mundo y más de cinco millones de empleados, el servicio postal es fundamental para la comunicación y el desarrollo económico y social de los países.

 

 

