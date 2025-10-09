jueves, octubre 9, 2025
11.4 C
Nueve de Julio
jueves, octubre 9, 2025
11.4 C
Nueve de Julio
Efemérides

Día del guardaparque nacional: Protectores del patrimonio natural

En homenaje a los agentes de conservación encargados de cuidar el patrimonio natural y cultural protegido en cada uno de nuestros Parques Nacionales.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Hoy, 9 de octubre, se celebra el día del guardaparque nacional, una fecha que conmemora la creación de la Administración de Parques Nacionales en 1934. Esta institución estableció las dos primeras áreas naturales protegidas del país: el Parque Nacional Nahuel Huapi y el Parque Nacional Iguazú. Los guardaparques son agentes de conservación que protegen y preservan el patrimonio natural y cultural de Argentina. Su labor es fundamental para la conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural del país. Entre sus funciones se encuentran la protección y conservación de las áreas protegidas, la atención a visitantes, la educación ambiental, la prevención y combate de incendios forestales y de pastizales, y la realización de patrullajes terrestres y acuáticos.

La formación de los guardaparques se realiza en el Centro de Formación y Capacitación en Áreas Protegidas, ubicado en Embalse, Córdoba. El curso de formación es riguroso y exige un gran esfuerzo físico y mental. Los aspirantes deben pasar un examen físico, psíquico y técnico, y el curso tiene una duración de un año bajo el régimen de internado. En Argentina, hay 39 Parques Nacionales que protegen la biodiversidad y los ecosistemas del país. El trabajo de los guardaparques es fundamental para la conservación de estos espacios naturales y para promover un turismo responsable. Su labor contribuye a proteger los ecosistemas y a garantizar la preservación del patrimonio natural para las generaciones futuras.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6004

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR