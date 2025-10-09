- Advertisement -

La provincia de Buenos Aires se prepara para un fin de semana marcado por condiciones meteorológicas inestables, según anticipó el meteorólogo Gustavo Cadena. Ya desde la tarde del jueves 9 de octubre se espera un incremento en la intensidad del viento proveniente del norte y noroeste, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 70 km/h en forma aislada, principalmente en el noroeste, centro y municipios del sudeste provincial.

Para el viernes 10, el panorama será más tranquilo: no se esperan fenómenos significativos en todo el territorio bonaerense.

Sin embargo, la situación cambiará drásticamente el sábado 11, con la llegada de un sistema de baja presión que provocará lluvias y tormentas de manera generalizada en la provincia. Las precipitaciones comenzarán en el oeste y sudoeste durante la madrugada y la mañana, extendiéndose al resto del territorio a lo largo del día. Hacia la medianoche del sábado, podrían registrarse chaparrones intensos en el sudoeste, con acumulados significativos de lluvia en cortos períodos de tiempo.

El domingo 12 continuarán las precipitaciones durante la madrugada y la mañana, con una tendencia a mejorar progresivamente desde el mediodía. No obstante, en zonas costeras del sudeste podrían persistir tormentas moderadas a fuertes durante la primera parte de la tarde. A partir de la tarde del domingo, las condiciones mejorarán de forma generalizada en toda la provincia, con vientos rotando al sur y descenso de temperatura.

Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante posibles ráfagas de viento, acumulación de agua y condiciones adversas para la circulación vial durante el fin de semana.