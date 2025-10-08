Radicalismo nuevejuliense: “Libertad de voto y compromiso con la unidad en las elecciones del 26 de Octubre”

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Comité Local de la Unión Cívica Radical (UCR) del distrito de Nueve de Julio se expresó ante las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre, destacando la diversidad de expresiones dentro del partido. ‘Si bien reconocemos y valoramos esta pluralidad como una parte integral de nuestra historia y de nuestra identidad democrática, también reafirmamos que el radicalismo es uno solo’, lo señala en un comunicado dado a conocer esta noche.

“Nuestro compromiso es con la unidad”, afirman desde el Comité, “porque sabemos que nuestra fortaleza real no reside en la fragmentación coyuntural, sino en la construcción constante de una propuesta que esté cerca de la sociedad y que logre conectar con sus necesidades.”

En este sentido, el Comité Local de la UCR se declara como un espacio abierto de encuentro y diálogo para todas las líneas internas. “Trabajaremos incansablemente por la unidad y el fortalecimiento del radicalismo, con la mirada puesta en 2027, más allá de las diferencias temporales”, aseguran.

Reafirmando la vocación de poder de la UCR, el Comité expresa su apertura hacia la comunidad, la formación de nuevos liderazgos y la elaboración de propuestas concretas que busquen mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos.

Dado que el radicalismo no participará en esta instancia electoral con sello propio, el Comité otorga a sus afiliados plena libertad para decidir su voto, ejerciendo su derecho con autonomía y responsabilidad democrática.

“En un contexto político nacional cada vez más fragmentado, nuestro mensaje es claro: Unidad, compromiso y futuro”, concluye el comunicado, haciendo un llamado a la participación y al trabajo conjunto para construir un futuro mejor para todos.

Las puertas del Comité Local siguen abiertas para quienes deseen sumar sus esfuerzos en este camino.