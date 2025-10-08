miércoles, octubre 8, 2025
14.4 C
Nueve de Julio
Efemérides

Día internacional de la dislexia: Un llamado a la inclusión y la conciencia

La detección temprana y el apoyo adecuado son fundamentales para ayudar a las personas con dislexia a superar sus dificultades y alcanzar su máximo potencial.

0
Hoy, 8 de octubre, se celebra el día internacional de la dislexia, una fecha destinada a visibilizar y sensibilizar a la sociedad sobre este trastorno del aprendizaje que afecta a millones de personas en todo el mundo. La dislexia es un trastorno específico del aprendizaje de origen neurobiológico y hereditario que afecta la capacidad de leer y escribir con fluidez. La dislexia es una dificultad específica en el aprendizaje que se caracteriza por problemas en la decodificación y comprensión lectora. No está relacionada con la inteligencia general, sino con la forma en que el cerebro procesa la información. Las personas con dislexia tienen dificultades para asociar los sonidos del habla con las letras y las palabras, lo que puede dificultar la comprensión lectora.

Algunos de los síntomas comunes de la dislexia incluyen dificultades en la lectura y escritura, problemas de comprensión, dificultades con la memoria y problemas de coordinación. Existen varios tipos de dislexia, como la dislexia fonológica, la dislexia superficial y la dislexia mixta o profunda.

 

 

