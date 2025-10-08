Día del profesor de educación física: Un rol fundamental en la formación integral

- Advertisement -

Hoy, 8 de octubre, se celebra el día del profesor de educación física, una fecha que conmemora la creación de la primera Escuela Nacional de Educación Física en 1932. Esta institución marcó un hito en la profesionalización de la educación física en el país, estableciendo los primeros estándares formales para la formación de instructores y profesores capacitados en esta disciplina. La educación física es fundamental para el desarrollo integral de las personas, ya que no solo se enfoca en el aspecto físico, sino también en el emocional y social. Los profesores de educación física juegan un papel esencial en la promoción del bienestar y la salud, enseñando a los estudiantes la importancia del ejercicio y cómo realizarlo de manera segura y efectiva.

Estos profesionales son educadores integrales que contribuyen al desarrollo de habilidades sociales, emocionales y físicas en sus estudiantes. Su objetivo es promover un estilo de vida saludable y activo, y ayudar a los estudiantes a desarrollar la autoconfianza y la disciplina personal.