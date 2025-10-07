La Senadora Male Defunchio promueve la participación en las Elecciones con Talleres sobre la Nueva Boleta Única

- Advertisement -

La senadora bonaerense Malé Defunchio, junto a su equipo, realiza jornadas de concientización en Plaza Belgrano con el fin de informar a la ciudadanía sobre la correcta utilización de la boleta única papel, que será utilizada por primera vez en la provincia de Buenos Aires en las elecciones del próximo 26 de octubre.

Durante la actividad, Defunchio explica a los vecinos cómo votar correctamente para evitar nulidades. En su intervención en Cadena Nueve, destacó que “es muy fácil”, asegurando que solo es necesario marcar con un tilde o una cruz en la columna correspondiente al partido de su preferencia. “Es importante recordar que si se marca más de un casillero, el voto será impugnado. La clave es colocar una sola X o tilde en una sola columna”, enfatizó.

En este nuevo sistema electoral, que será implementado en las elecciones nacionales y provinciales de octubre, no habrá reparto de boletas ni cuarto oscuro. Los votantes recibirán una boleta única que incluirá a todos los partidos políticos, y será el presidente de mesa quien entregará la boleta al momento de la votación. Luego, los ciudadanos deberán dirigirse a un box para marcar su voto, doblar la boleta y depositarla en la urna. Los fiscales de cada espacio solo superrvisarán cada acto del presidente y lo que lugo hace cada empadronado.

El objetivo de las jornadas, explicó Defunchio, es aclarar las dudas que muchos vecinos tienen sobre este proceso inédito, especialmente aquellos que no están familiarizados con la nueva modalidad. “Sabemos que este es un cambio importante, y muchas personas, en especial los adultos mayores, temen que el proceso sea complicado. Pero queremos demostrarles que, en realidad, es un procedimiento muy sencillo”, señaló.

A su vez, la legisladora destacó que es fundamental que todos los ciudadanos ejerzan su derecho al voto, especialmente para que “más diputados y diputadas logren frenar las políticas del gobierno de Javier Milei que, a nuestro entender, están llevando al país por el camino equivocado”.

En cuanto al rol de los fiscales, Defunchio explicó que los fiscales de cada partido estarán presentes durante el proceso de votación para garantizar que todo se desarrolle correctamente y que el escrutinio refleje con precisión la voluntad de los votantes.

Uno de los temas que ha generado más interrogantes es la ausencia de sobres y el cambio en el procedimiento del cuarto oscuro. “Aunque no habrá sobres ni cuarto oscuro, el voto se emite de una manera completamente clara y transparente. Queremos que los vecinos se sientan seguros y tranquilos a la hora de votar”, aclaró la senadora.

La senadora y su equipo estarán todos los días en Plaza Belgrano hasta el 23 de octubre, brindando información y aclarando dudas de los votantes. Además, la unidad básica de Fuerza Patria, ubicada en Cavallari 1742, también permanecerá abierta por la tarde para quienes no puedan acercarse a la plaza.

“Nuestro objetivo es que los vecinos se familiaricen con la boleta única y que, el día de la elección, no haya confusiones. Estamos aquí para responder todas las preguntas y ayudar a cada vecino a votar de manera correcta y responsable”, concluyó Malé Defunchio.

Esta campaña de concientización es parte del esfuerzo de la senadora y su equipo para asegurar una participación electoral activa y responsable, garantizando que el nuevo sistema de boleta única papel se implemente con éxito en la provincia de Buenos Aires.