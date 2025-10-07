El Turismo Promocional vuelve a encender la pasión en el ‘Yoyo’ Maldonado

Comienzan a aumentar las pulsaciones! Este 11 y 12 de octubre, el Autódromo de 9 de Julio será escenario de una gran fecha del Turismo Promocional, que promete un fin de semana a pura velocidad, emoción y espectáculo automovilístico.

El Turismo Promocional llega con una convocatoria en constante crecimiento, sumando pilotos en todas sus divisionales y con el regreso de varios protagonistas que vuelven a apostar por esta apasionante categoría. El circuito mediano será el trazado elegido para esta nueva cita, donde cada vuelta contará en la recta final de la temporada.

Además, el TC Regional acompañará el espectáculo, agregando un condimento especial al ambiente fierrero que se vivirá durante todo el fin de semana.

Detalles del evento:

Lugar: Autódromo de 9 de Julio

Fechas: Viernes 11 y sábado 12 de octubre

Circuito: Mediano – Turismo Promocional

Con un cierre de campeonato que se aproxima y un balance altamente positivo desde el reinicio de la categoría, el Turismo Promocional llega más fuerte que nunca, con la mira puesta en una temporada 2026 que se anticipa llena de desafíos y crecimiento.

Este 11 y 12 de octubre, todos los caminos conducen al Autódromo de 9 de Julio. ¡Vení a vivir un fin de semana fierrero imperdible, con el rugir de los motores y la pasión que solo el automovilismo zonal puede ofrecer!