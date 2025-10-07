“Aires de España III” llega renovado a la Biblioteca José Ingenieros: Música, baile y emoción en vivo

- Advertisement -

Este fin de semana, la Biblioteca Popular José Ingenieros se vestirá de flamenco y pasión española con la tercera edición del espectáculo “Aires de España”, que se presentará en dos funciones, el sábado 11 y el domingo 12 de octubre a las 21:00 horas. El show, que se estrenó en agosto de 2023 con sala llena, ha sido aclamado por el público, quienes se levantaron en aplausos tras cada función. Esta nueva edición llega con una propuesta inédita y renovada, para seguir celebrando la cultura española con la participación de talentosos artistas locales.

En el escenario, el público podrá disfrutar de una fusión de guitarras, percusión, bailes flamencos y cantos, que incluyen la presencia de la reconocida cantante y bailarina Maritín Pastorino, acompañada por Cristina Cingolani, Griselda Malis, Lilian Curti y Cecilia Nosa, junto a un grupo de alumnas de la escuela de flamenco. Además, se suman dos músicos invitados, Héctor Yaconis en guitarra y voz, y Pablo Ayala en cajón peruano, quienes aportarán su talento para enriquecer aún más la propuesta.

El espectáculo tiene una duración de 70 minutos y promete sumergir a los asistentes en una experiencia única, llena de emoción y tradición. Las entradas ya se pueden adquirir de manera anticipada a través de la plataforma online Alternativa Teatral, y de haber disponibilidad, también podrán adquirirse en la puerta de la biblioteca antes de la función.

La Biblioteca Popular José Ingenieros sigue apoyando a los artistas locales, ofreciendo propuestas culturales durante todo el año. Este tipo de eventos continúan consolidando a la institución como un espacio cultural clave en la comunidad, brindando entretenimiento y arte para todos.

No te pierdas la oportunidad de disfrutar de una noche llena de magia española este fin de semana.