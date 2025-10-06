Milei presentó su libro con show de rock, críticas al kirchnerismo y apoyo a Israel

- Advertisement -

El presidente Javier Milei encabezó este lunes un acto político en CABA que funcionó como relanzamiento de su campaña, tras las recientes tensiones internas en La Libertad Avanza. El encuentro incluyó la presentación de su nuevo libro, La construcción del milagro, y estuvo cargado de música, referencias culturales, símbolos políticos y una encendida arenga contra el kirchnerismo.

El espectáculo arrancó poco antes de las 21 con la canción “Panic Show”, de La Renga, que Milei adoptó como himno desde su irrupción en la política. El mandatario subió al escenario acompañado por una banda integrada por funcionarios y legisladores, entre ellos Lilia Lemoine, Alberto “Bertie” Benegas Lynch y Juan Pablo Benegas Lynch.

Milei abrió la velada con un fuerte gesto de respaldo a su hermana y secretaria general, Karina Milei, en medio de denuncias que salpican a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). “Pudieron ganar un round, pero no la batalla”, lanzó en alusión al traspié electoral en la provincia de Buenos Aires, al tiempo que elogió al “Triángulo de Hierro” que integra junto a Karina y el asesor Santiago Caputo.

En tono desafiante, apuntó contra el kirchnerismo con duras palabras: “Escuchaste, kirchnerista: pudiste ganar un round, pero todavía no ganaste la batalla y mucho menos la guerra”, arengó. La militancia respondió con cánticos como “El que no salta es kuka” y “Cristina es tobillera”, en alusión a la condena que pesa sobre la ex presidenta.

Show, política y referencias culturales

Durante el acto, Milei mezcló discurso político con momentos musicales. Interpretó “Dame fuego” de Sandro con una letra modificada en tono punk, donde ironizó sobre los “kukas tira piedras”. También cantó “Libre” de Nino Bravo, acompañado por imágenes del fiscal Alberto Nisman, en una puesta en escena cargada de simbolismo.

El setlist incluyó además clásicos del rock nacional como “Demoliendo hoteles” (Charly García), “Blues del equipaje” (La Mississippi), “El rock del gato” (Los Ratones Paranoicos) y “No me arrepiento de este amor” (versión de Attaque 77).

Uno de los momentos más comentados fue un video parodia al estilo Star Wars, proyectado en pantalla gigante, donde Milei aparecía enfrentando a medios de comunicación y dirigentes opositores como Cristina Kirchner y Axel Kicillof.

En el plano internacional, Milei volvió a expresar un firme respaldo a Israel, al que calificó como “el bastión de Occidente” en medio del conflicto en Gaza, y pidió por la liberación de rehenes, incluyendo cuatro argentinos. “Cuando el mundo occidental se rinde ante la corrección política, Israel resiste en nombre de la libertad”, sostuvo.

También aprovechó para celebrar la libertad de expresión en redes: “Ahora todos pueden hablar, y cuando hay debate, los zurdos pierden. Y cuando pierden, recurren a la violencia”, dijo en referencia a su visión sobre el cambio de Twitter a X.

El cierre llegó con una emotiva interpretación del Himno Nacional Argentino. Milei lo entonó envuelto en la bandera celeste y blanca, mientras caía una lluvia de papelitos. Afuera, sin embargo, el clima fue más tenso: se registraron cruces verbales entre militantes libertarios y manifestantes opositores, separados por un cordón de Gendarmería.

Relanzamiento de campaña

El diputado Cristian Ritondo, presente en el acto, afirmó que se trató de “parte del relanzamiento de la campaña en la provincia de Buenos Aires”, en el marco de la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza. “Cada vez que Milei habla marca el rumbo político del país”, aseguró.

La presentación de La construcción del milagro dejó en claro que Milei no solo busca reafirmar el rumbo de su gobierno, sino también consolidar una narrativa política donde el espectáculo, la provocación y la militancia libertaria se combinan en un formato poco convencional para la política argentina.