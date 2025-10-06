lunes, octubre 6, 2025
Efemérides

Día mundial de la parálisis cerebral: Un llamado a la inclusión y el apoyo

Es fundamental promover una sociedad más inclusiva y accesible para todos, donde las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades puedan participar plenamente y alcanzar su máximo potencial.

Día mundial de la parálisis cerebral, una fecha dedicada a crear conciencia sobre esta condición y promover la inclusión y el apoyo a las personas que la padecen. La parálisis cerebral es una discapacidad que afecta la movilidad y la postura, limitando la actividad diaria de quienes la tienen. Esta condición se produce debido a una lesión en el cerebro que afecta el desarrollo del movimiento y la postura. La celebración de este día tiene como objetivo visibilizar y reivindicar los derechos de las personas con parálisis cerebral, promover la inclusión y la accesibilidad en todos los ámbitos de la sociedad, sensibilizar a la población sobre la importancia de la atención temprana y el apoyo a las personas con parálisis cerebral, y fomentar la investigación y el desarrollo de tratamientos y tecnologías que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral. Para apoyar a las personas con parálisis cerebral, es importante aprender sobre esta condición, fomentar la inclusión y la accesibilidad en la comunidad y en el entorno laboral o escolar, apoyar a las organizaciones que trabajan con personas con parálisis cerebral, y compartir historias y experiencias de personas con parálisis cerebral para ayudar a crear conciencia y sensibilizar a la sociedad.

 

