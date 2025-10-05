José Luis Espert renunció a su candidatura en la Provincia tras el escándalo de corrupción que lo involucra

El economista José Luis Espert decidió renunciar a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, luego de una semana de intensas denuncias y un escándalo relacionado con el empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico y lavado de dinero. La noticia se confirmó este viernes, cuando Espert publicó un comunicado en sus redes sociales, explicando que había puesto su dimisión a disposición del presidente Javier Milei, quien aceptó su renuncia.

El punto de quiebre se dio tras la publicación de un informe del periodista Hugo Alconada Mon en La Nación, donde se revelaba una transferencia de USD 200.000 desde una empresa guatemalteca vinculada a Machado hacia una cuenta asociada con el economista. La operación, fechada en enero de 2020, fue parte de un expediente judicial en Estados Unidos que investiga a Machado por su presunta implicación en actividades ilícitas.

Espert, quien durante días desmintió las acusaciones y negó cualquier vínculo con el empresario, enfrentó una creciente presión política. Inicialmente, el presidente Javier Milei lo había respaldado públicamente, pero el daño mediático y la posibilidad de que el escándalo afectara a la campaña de La Libertad Avanza llevaron al mandatario a reconsiderar su postura.

La presión interna y el consejo de Macri

El desenlace se precipitó tras una reunión en la Quinta de Olivos, donde Espert estuvo más de dos horas con Milei. Según fuentes cercanas al Gobierno, el expresidente Mauricio Macri también intervino, aconsejando al presidente que se distanciara de la situación para evitar el desgaste en la campaña. Recordaron el caso de Fernando Niembro, quien debió renunciar en 2015 por un escándalo similar. La recomendación de Macri, sumada al análisis de los estrategas de comunicación del Gobierno, inclinó la balanza hacia la salida de Espert.

Espert y la defensa ante la Justicia

En su comunicado, Espert denunció lo que calificó como un “juicio mediático despiadado”, pero aseguró que demostrará su inocencia ante la Justicia, sin recurrir a fueros ni privilegios. “No tengo nada que ocultar. El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira”, aseguró el economista, quien también sostuvo que la operación en su contra tenía como objetivo “ensuciar el proceso electoral”.

La caída de Espert y el futuro de La Libertad Avanza

El impacto de la renuncia de Espert es significativo para La Libertad Avanza, que enfrenta una nueva crisis interna en medio de la campaña electoral. Sin embargo, Milei, en un mensaje publicado en sus redes sociales, destacó que la decisión de apartar a Espert fue tomada para proteger el proceso de cambio que promueve su candidatura presidencial.

El economista, por su parte, finalizó su mensaje agradeciendo el apoyo de sus seguidores y militantes libertarios. “No se dejen psicopatear”, les pidió, instándolos a aprovechar los últimos días de campaña para explicar la propuesta de cambio profundo que representan.

Con la renuncia de Espert, se cierra un capítulo en la campaña de La Libertad Avanza, pero la incertidumbre sobre el impacto que tendrá en las urnas todavía se mantiene.