domingo, octubre 5, 2025
13.9 C
Nueve de Julio
Clima

Tormentas fuertes afectan la región bonaerense: alertas vigentes y desplazamiento de fenómenos

Se emite un alerta para diversas zonas del interior de la provincia de Buenos Aires por posibles tormentas fuertes y granizo lo que hizo que todas las ac tividades de la Rural nuevejuliense se suspendieran

0
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que una línea principal de tormentas se encuentra afectando actualmente la zona 11 y el noroeste de la zona 5 de la provincia de Buenos Aires. Se espera que este sistema continúe su desplazamiento hacia el este, afectando las zonas 3, 4 y 5 dentro de las próximas 2 a 3 horas.

Para los municipios ubicados por debajo de la línea roja del rectángulo celeste, ya no se prevén fenómenos meteorológicos significativos para lo que resta de la jornada, aunque podrían registrarse lluvias y tormentas de carácter aislado sin acumulados importantes.

Avise Meteorológico a muy corto plazo

A su vez, el SMN ha emitido el Aviso Meteorológico a Muy Corto Plazo N° 3977, que afecta a las localidades de 25 de Mayo, Nueve de Julio, Alberti, Bolívar, Bragado, Carlos Casares, General Alvear, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln y Saladillo. En estas zonas se prevén tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y la posible caída de granizo.

Este aviso tiene validez de dos (2) horas posteriores a su emisión. Se recomienda precaución y estar atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas en las próximas horas.

Recomendaciones:

  • Evitar transitar por rutas rurales o zonas propensas a inundaciones.

  • Asegurarse de que las ventanas y puertas estén aseguradas ante posibles ráfagas.

  • Estar alerta ante posibles granizadas y tomar precauciones con vehículos y bienes materiales al aire libre.

Es de señalar que ante esteos pronosticos la Sociedad Rural disopuso que las actividades de la tarde se suspendan al igual que la doma de mañana domingo.

