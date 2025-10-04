domingo, octubre 5, 2025
Torneo A

Tambien fue empate entre San Martín y Atlético French por la segunda fecha

En un partido parejo, San Martín y Atlético French igualaron 1-1 en el estadio Santiago Noé Baztarrica en otro adelantado cuya fecha se completa este domingo

El partido entre San Martín y Atlético French terminó con un empate que no dejó a ninguno de los dos equipos completamente satisfechos. En el Estadio Santiago Noé Baztarrica, ambos conjuntos no lograron sacar ventaja, ofreciendo un encuentro disputado, pero falto de profundidad en los últimos metros.

El único gol del primer tiempo fue anotado por Joaquín Susi, quien con una jugada de equipo, logró abrir el marcador para el conjunto visitante. Sin embargo, la respuesta de San Martín llegó en la segunda parte. El local, ya en el transcurso del complemento, emparejó el marcador con un gol de Enzo Monjada.

El encuentro se desarrolló bajo la amenaza de lluvia que estuvo presente durante la jornada, lo que parecía complicar el accionar de los jugadores en el campo. Sin embargo, se completó en su totalidad sin mayores inconvenientes en el terreno de juego.

Este empate deja a Atlético French y San Martín con un punto a cada uno en el comienzo de la competencia, que continuará este domingo 5 de octubre, si el clima lo permite.

Con esta paridad, ambos equipos se mantienen en la lucha por los primeros puestos, pero deberán mejorar en varios aspectos si quieren mantenerse en lo más alto de la tabla. En un torneo tan competitivo, los empates no se pueden considerar como un resultado definitivo, ya que la diferencia de puntos podría ser clave en la definición del campeonato.

Tabla de Posiciones – Torneo A (Segunda Fecha Actualizada)

ListaEquipoPJPGPEPPGFGCDifPts
1San Martín211021+14
2Atlético La Niña110020+23
3Once Tigres110010+13
4Atlético Naón110021+13
5Libertad10101101
6Atlético Patricios10101101
7San Agustín201123-11
8Atlético 9 de Julio201123-11
9Atlético French201123-11
10Agustín Álvarez100102-20
11Atlético Quiroga00000000
12El Fortín00000000

 

